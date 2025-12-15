Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Đồ Noel giá 'sập sàn' vẫn ế khách ở TP.HCM

  • Thứ hai, 15/12/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mặc dù trong giai đoạn cao điểm mua sắm đồ trang trí Giáng sinh nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM) vẫn dài cổ ngóng khách.

giang sinh anh 1

Ngày 15/12, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TPHCM), các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh bày bán đủ các sản phẩm trang trí từ cây thông, ông già Noel, dây đèn, kim tuyến... với giá khá mềm, chỉ từ vài chục nghìn đồng đến 1 triệu đồng/sản phẩm.
giang sinh anh 2

Theo người bán, các năm qua thị trường đồ Noel vốn đã vắng, nay còn vắng hơn do nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề những mưa lũ, thiên tai vừa qua đã "cuốn" theo nhiều khách hàng. "Chúng tôi chủ yếu bán sỉ, phân phối khắp các tỉnh thành nhưng năm nay giảm đi rất nhiều. Buôn bán ngày càng khó khăn, ế ẩm" - nhân viên một cửa hàng cho biết.
giang sinh anh 3

Một tiệm kinh doanh treo bảng xả hàng, giá chỉ còn từ 150.000 đồng nhưng hầu như cũng vắng khách. Chủ cửa hàng ngồi lướt điện thoại ngóng khách đến xem hàng, mua sắm.
giang sinh anh 4giang sinh anh 5

Theo nhiều khách hàng, do kinh tế khó khăn nên họ không chi tiêu nhiều cho việc mua sắm đồ trang trí Noel. Thay vào đó, họ tận dụng lại đồ dùng cũ, và chỉ mua thêm sản phẩm khi cần thiết để trang trí Giáng sinh. "Năm nay các cửa hàng có nhiều sản phẩm mới, giá mềm nhưng do điều kiện kinh tế nên tôi chỉ có thể mua một vài sản phẩm như cây thông, đèn trang trí... cho có không khí Noel chứ không đầu tư quá nhiều" - chị Minh Hạnh (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết.

giang sinh anh 6

Nhiều sản phẩm mới lạ phục vụ thị trường Giáng sinh chờ khách dừng chân lựa chọn mang về nhà.
giang sinh anh 7

Để đẩy mạnh doanh số, nhiều nhân viên đội nắng bắt ghế, đứng ra giữa đường chờ đón người tiêu dùng. Chỉ cần khách dừng xe, sẽ được nhân viên tư vấn, tiếp thị sản phẩm tận nơi. Thế nhưng hầu như vẫn rất ít khách đến.
giang sinh anh 8giang sinh anh 9

Những quầy hàng vắng vẻ, chỉ có người bán và thiếu người mua dù đang trong cao điểm mua sắm cho mùa Giáng sinh.

Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở

Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.

Giáng sinh ở Nhà Trắng qua bàn tay Đệ nhất phu nhân Mỹ

Mang chủ đề "Nhà là nơi trái tim thuộc về", phong cách bài trí Giáng sinh năm nay được bà Melania chọn theo 3 màu chủ đạo là đỏ, trắng và xanh dương, theo màu quốc kỳ Mỹ.

32:1915 hôm qua

https://tienphong.vn/do-noel-gia-sap-san-nhan-vien-doi-nang-ra-duong-don-khach-van-khong-thay-post1804746.tpo

Uyên Phương/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

giáng sinh TP.HCM noel tphcm ế khách

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý