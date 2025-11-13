Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Độ Mixi đi xuống

  • Thứ năm, 13/11/2025 16:37 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Sau bê bối dùng chất cấm, ngừng hoạt động, Độ Mixi không khôi phục được lượng khán giả xem kênh. Số liệu nền tảng cho thấy sự đi xuống của streamer.

Streamer Độ Mixi. Ảnh: MixiGaming.

Đầu tháng 9, streamer Độ Mixi bị phát hiện hút chất cấm ở một quán bar tại Hà Nội. Sự kiện thổi bùng lên làn sóng chỉ trích, tẩy chay nhân vật vốn được yêu thích trên Internet. Trước vụ việc, ông Phùng Thanh Độ (tức Độ Mixi) có 8 triệu người theo dõi trên YouTube, nắm giữ nhóm Facebook hàng triệu thành viên hoạt động sôi nổi.

Sau bê bối, nhân vật này tạm dừng phát sóng hai tuần, trước khi làm việc vào khung 22h hàng ngày ở kênh YouTube. Từ giữa năm nay, nam streamer này cùng nhóm Refund Gaming quay lại chơi game trên nền tảng của Google, sau khi kết thúc hợp đồng với ứng dụng Nimo TV. Việc tập trung cho YouTube đáng ra phải giúp kênh phát triển, tăng trưởng. Tuy nhiên, với nhiều tai tiếng gần đây, tài khoản lại cho thấy sự đi xuống.

Do Mixi di xuong anh 1

Các số liệu của kênh Mixi Gaming giảm mạnh. Ảnh: ViewStats.

Theo nền tảng phân tích Viewstats, kênh MixiGaming hiện có 8,2 triệu người theo dõi. Con số này không tăng kể từ tháng 9. Trong 12 tháng gần nhất, tài khoản lên khoảng 420.000 người đăng ký. So với cùng kỳ, streamer giảm đến hơn 170.000, tương đương 26%.

Tình hình tương tự với số xem kênh. Độ Mixi mất khoảng 71,5 triệu lượt, tương đương mức giảm 15%. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến lượng doanh thu quảng cáo.

Lượng xem trực tiếp đồng thời, là số liệu quan trọng với người phát trực tiếp. Trên kênh MixiGaming, con số cũng giảm sút từ sau bê bối nam streamer dùng chất cấm. Lượng khán giả trung bình ở khung buổi tối vào khoảng 40.000-100.000 người, thấp hơn mốc 100.000-200.000 giai đoạn trước đó.

Trước đó, việc Độ Mixi rời khỏi nền tảng Nimo TV cũng gây ra ồn ào. Phía streamer cho rằng ứng dụng chèn ép, ngừng để xuất kênh trước khi kết thúc hợp đồng. Nhiều người hâm mộ quá khích cũng tấn công nền tảng, dọa xóa app khi thần tượng rời đi.

Từ khi mất Độ Mixi và Refund Gaming, lượng khán giả sử dụng Nimo TV giảm mạnh. Số liệu cho thấy đỉnh xem đồng thời và tổng giờ sử dụng phần mềm đều giảm mạnh.

Hùng Phi

Độ Mixi đi xuống YouTube Nimo TV Refund Gaming Độ Mixi Streamer Độ Mixi Mixi Gaming

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

