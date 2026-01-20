Thực phẩm đóng hộp có những dấu hiệu này cần vứt bỏ ngay

Thực phẩm thay đổi màu sắc, bốc mùi, mềm nhũn hay hộp bị móp, gỉ sét là những dấu hiệu cảnh báo đồ đóng hộp bị hỏng cần ném bỏ ngay vì có thể gây ngộ độc nếu cố tình ăn tiếp.

Thực phẩm đóng hộp có dấu hiệu lạ như lon bị móp, rỉ sét hoặc phồng, có mùi lạ hoặc bị mốc cần vứt bỏ ngay. Ảnh: Znews tạo bởi AI.

Một trong những phát minh hữu ích nhất của ngành hàng tiêu dùng đóng gói hiện đại là thực phẩm đóng hộp, dễ tìm mua, nhỏ gọn, giá cả phải chăng và tiện lợi.

Tuy nhiên, việc ưa chuộng thực phẩm đóng hộp cũng tiềm ẩn những rủi ro không thể bỏ qua, bởi thực phẩm này không tránh khỏi nguy cơ hư hỏng giống đồ tươi sống. Vì vậy, điều quan trọng là phải chú ý đến các dấu hiệu đồ đóng hộp bị hỏng. Nếu phát hiện thực phẩm đóng hộp có những dấu hiệu lạ dưới đây, tốt nhất là nên vứt bỏ.

Hộp bị phồng, móp hoặc gỉ sét

Chia sẻ với Yahoo News, tiến sĩ Chris Mohr, cố vấn dinh dưỡng của Fortune Recommends Health, cho biết lon, hộp đồ ăn bị phồng thường cho thấy vi khuẩn có hại bên trong đang tạo ra khí, có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như ngộ độc botulism.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng khuyến cáo nên vứt bỏ những lon thực phẩm bị rỉ sét nặng vì chúng có thể xuất hiện những lỗ nhỏ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Nếu bạn phát hiện rỉ sét đã ngấm vào thực phẩm bên trong khi mở lon, điều đó cho thấy sự nhiễm bẩn vì rỉ sét không an toàn cho thực phẩm.

Thức ăn đóng hộp có mùi thối, chua hoặc mùi kim loại

Khi xác định tình trạng của thực phẩm đóng hộp, mùi là dấu hiệu đầu tiên và mạnh nhất cho thấy sự hư hỏng. "Mùi khó chịu từ thực phẩm đóng hộp bị hỏng rất đa dạng, từ mùi lưu huỳnh giống như trứng thối đến mùi hôi thối hoặc khó chịu nói chung," tiến sĩ Chris Mohr cho biết.

Theo đầu bếp Chris Aquilino, Giám đốc ẩm thực tại Elior North America, mùi chua cũng là dấu hiệu cảnh báo khi ngửi thực phẩm đóng hộp, mà ông mô tả là mùi chua hoặc mùi giấm. Ông cũng đề cập rằng mùi giống men hoặc mùi cồn phát ra từ lon cho thấy thực phẩm đã hỏng, nhưng đôi khi rất khó để xác định ngay lập tức vì chúng ta đã quen với những mùi như vậy.

Thực phẩm có màu sắc bất thường và bị mốc

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của đồ đóng hộp bị hỏng là nấm mốc phát triển bên trong. Tuy nhiên, dấu hiệu này chỉ xuất hiện sau khi bạn đã mở hộp, nhiều người vẫn muốn loại bỏ phần nấm mốc và ăn phần còn lại.

Trường Cao đẳng Khoa học Thực phẩm, Nông nghiệp và Môi trường thuộc Đại học bang Ohio, khuyến cáo nên vứt bỏ ngay lập tức thực phẩm đóng hộp bị mốc do các vấn đề về an toàn thực phẩm phát sinh từ nấm mốc. Những vấn đề này bao gồm việc nấm mốc phân giải axit trong thực phẩm đóng hộp và làm tăng độ pH, làm tăng nguy cơ ngộ độc botulism.

Các vấn đề trong quá trình đóng hộp cũng là nguyên nhân gây ra sự phát triển của nấm mốc, chẳng hạn niêm phong yếu, nhiễm bẩn ở mép hộp, chế biến chưa đúng cách và hút chân không kém, cùng nhiều vấn đề khác.

Bác sĩ Chris Mohr khuyên nên chú ý đến những thực phẩm đóng hộp có màu sắc bất thường như sẫm màu hoặc bạc màu, vì đó có thể là dấu hiệu của nấm mốc. "Bất kỳ màu sắc bất thường nào như trắng, xanh lam, đen hoặc xanh lá cây đều có thể là dấu hiệu của nấm mốc", tiến sĩ Nicole Avena, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng và chế độ ăn uống, đồng thời là tác giả cuốn sách Sugarless, cho biết.

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của đồ đóng hộp bị hỏng là nấm mốc phát triển bên trong. Ảnh: Shutterstock.

Có bọt khí hoặc sủi bọt bên trong lon

Nếu bọt khí chuyển động, sủi bọt hoặc nổi lên bề mặt khi mở hộp, đó là dấu hiệu cho thấy thực phẩm đã bị hư hỏng. Tiến sĩ Nicole Avena chỉ ra những bọt khí nổi lên trong thực phẩm đóng hộp là dấu hiệu cảnh báo cần chú ý, vì đó là cách chắc chắn để biết thực phẩm không còn an toàn để tiêu dùng nữa.

Theo đầu bếp Chris Aquilino, việc sủi bọt như nước ngọt khi mở lon thậm chí còn là dấu hiệu rõ ràng hơn cho thấy thực phẩm đóng hộp đã bị hỏng và nên được vứt bỏ để tránh ăn phải sản phẩm bị nhiễm bẩn.

Thức ăn có kết cấu nhớt, nhão hoặc mềm

Thực phẩm đóng hộp đương nhiên sẽ không được chắc chắn và có kết cấu khác so với thực phẩm tươi, nhưng nhìn chung hình thức và cảm giác khi ăn vẫn khá đồng nhất. Cũng giống thực phẩm tươi, sự hư hỏng làm thay đổi kết cấu của thực phẩm đóng hộp, khiến nó trở nên nhão hoặc mềm.

Một số loại thực phẩm dễ bị thay đổi kết cấu hơn những loại khác, đặc biệt là thực phẩm có tính axit cao như cà chua, sốt salsa và dưa chua, chứa các chất hóa học phản ứng với lớp lót của hộp làm thay đổi thành phần của nó theo thời gian. Vì vậy, kết cấu quá mềm hoặc không tự nhiên là một trong những dấu hiệu cho thấy thực phẩm đóng hộp đã bị hỏng và nên được vứt bỏ.