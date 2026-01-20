Lợi thế của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc

Quỹ thời gian hồi phục hạn chế khiến ban huấn luyện U23 Trung Quốc đặc biệt thận trọng, trong bối cảnh đối thủ cho thấy khả năng duy trì cường độ và phân bổ sức hiệu quả.

Trước giờ bóng lăn của trận bán kết U23 châu Á 2026, bầu không khí căng thẳng không chỉ hiện hữu trên sân tập mà còn trong phòng họp báo của U23 Trung Quốc. HLV Antonio Puche thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đang chịu áp lực lớn về thể lực, trong bối cảnh quỹ thời gian hồi phục bị thu hẹp.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đồng thời dành nhiều lời đánh giá tích cực cho U23 Việt Nam, đối thủ mà ông cho rằng sở hữu lối chơi tổ chức tốt và khả năng duy trì cường độ đáng gờm.

U23 Trung Quốc dành phần lớn thời gian thi đấu trong trạng thái phòng ngự. Ảnh: AFC.

Bài toán thể lực

HLV Puche cho biết U23 Trung Quốc sẽ bước vào trận bán kết với thử thách lớn cả về chuyên môn lẫn nền tảng thể lực.

“U23 Việt Nam là đội bóng được tổ chức rất tốt, tấn công hiệu quả và khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ ấn tượng. Trận đấu chắc chắn sẽ rất khó khăn. Các cầu thủ của tôi đều hiểu rõ họ sẽ phải đối mặt với điều gì”, ông nhấn mạnh.

Xét về thể hình, theo dữ liệu của AFC, U23 Trung Quốc sở hữu chiều cao trung bình 181,96 cm, đứng thứ hai trong số các đội tham dự giải. Trong khi đó, U23 Việt Nam có chiều cao trung bình 177,39 cm, thuộc nhóm thấp nhất. Từ chênh lệch này, nhiều ý kiến cho rằng U23 Trung Quốc có lợi thế nhất định về mặt hình thể. Tuy nhiên cục diện trận đã thay đổi, đặc biệt khi U23 Việt Nam đã chứng minh khả năng thích nghi và bản lĩnh trước nhiều đối thủ giàu thể lực.

Sau chiến thắng trước U23 Uzbekistan ở tứ kết, chính thủ môn Li Hao, thừa nhận U23 Trung Quốc gần như đã cạn sức trước loạt sút luân lưu. "Người gác đền" chia sẻ rằng toàn đội bước vào loạt đấu cân não trong tình trạng thể lực bị bào mòn nghiêm trọng. Anh cho biết bản thân thậm chí không còn đủ sức để tham gia sút luân lưu, nhưng vẫn cố gắng tập trung tối đa để hoàn thành nhiệm vụ trong khung gỗ.

Trận đấu lui về những phút cuối, cầu thủ U23 UAE thở dốc dữ dội sau một pha đua tốc độ với Đình Bắc.

Lối chơi của U23 Trung Quốc tại giải đấu năm nay được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, sự chắc chắn và khả năng phòng ngự có tổ chức. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam lại gây ấn tượng bằng lối chơi chủ động, cường độ cao và cách phân bổ thể lực hợp lý cho giai đoạn cuối trận.

Sự khác biệt về nền tảng thể lực giữa Việt Nam và các đối thủ được đánh giá cao như U23 UAE, U23 Saudi Arabia bộc lộ rõ khi trận đấu trôi về những phút cuối. U23 Việt Nam vẫn duy trì pressing, liên tục dâng cao đội hình và sẵn sàng thực hiện các pha bứt tốc ở hai biên, trong khi đối thủ bắt đầu cho thấy dấu hiệu quá tải, khoảng trống xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở hành lang cánh.

Hình ảnh phản ánh rõ nét nhất sự chênh lệch thể lực xuất hiện ở phút 98, khi cầu thủ Mansour Saleh của U23 UAE thở dốc dữ dội sau một pha đua tốc độ với Đình Bắc và buộc phải rời sân.

Trong khi đó, tiếng hét vang từ khu kỹ thuật của đội bóng áo đỏ: "Ban bật đi, họ mệt hết rồi". U23 Việt Nam chọn cách chơi chủ động đẩy cao nhịp độ, biến lợi thế thể lực thành sức ép liên tục lên đối thủ.

Lợi thế của Việt Nam

Một vấn đề khác được HLV Puche thẳng thắn đề cập là quỹ thời gian hồi phục hạn chế trước trận bán kết. Ông cho rằng ở giai đoạn căng thẳng của giải đấu, chỉ cần thêm một ngày nghỉ cũng có thể mang lại khác biệt đáng kể.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam đá tứ kết vào ngày 16/1 và thi đấu bán kết vào ngày 20/1, đồng nghĩa với việc có gần ba ngày để hồi phục và chuẩn bị chiến thuật. Trong khi đó, U23 Trung Quốc thi đấu tứ kết với U23 Uzbekistan vào ngày 17/1, nên chỉ có khoảng hai ngày nghỉ trước khi bước vào bán kết. Ở một giải đấu ngắn ngày với mật độ thi đấu dày và cường độ cao, sự chênh lệch một ngày nghỉ có thể ảnh hưởng rõ rệt đến trạng thái thể lực của cầu thủ.

Theo khuyến nghị của FIFA, các cầu thủ cần được nghỉ tối thiểu 72 giờ giữa hai trận đấu để bảo vệ sức khỏe. Các nghiên cứu trên Science for Sport cũng chỉ ra rằng quá trình hồi phục của cầu thủ thường chậm hơn so với cảm giác bên ngoài.

Trên thực tế, mốc 48 giờ thường chỉ phản ánh sự cải thiện về mặt cảm giác và hiệu suất bên ngoài, khi cầu thủ có thể chạy, bật nhảy và duy trì cường độ thi đấu ở mức tương đối tốt.

Việc có thời gian nghỉ ngơi phù hợp giúp tinh thần và thể lực cầu thủ U23 Việt Nam ở trạng thái tốt. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy khả năng bật nhảy, chỉ số gắn với sức mạnh cơ và độ đàn hồi, thường cần tới 72 giờ để phục hồi hoàn toàn. Với tốc độ chạy nước rút, yêu cầu cao hơn về sức mạnh, thần kinh - cơ và khả năng tạo lực trong thời gian ngắn, thời gian hồi phục thậm chí có thể kéo dài đến 96 giờ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bóng đá - môn thể thao đòi hỏi liên tục tăng tốc, đổi hướng và vận động cường độ cao suốt 90 phút.

Quan trọng hơn, các chỉ số sinh học bên trong cơ thể hồi phục chậm hơn rõ rệt so với hiệu suất bên ngoài. Creatine kinase (CK), dấu ấn phản ánh mức độ tổn thương sợi cơ, có thể duy trì ở mức cao từ hai đến năm ngày sau trận đấu. Trong khi đó, cortisol, hormone liên quan đến stress và phản ứng viêm, chỉ giảm dần trong khoảng 14-72 giờ, tùy cường độ thi đấu và thể trạng từng cầu thủ.

Điều này lý giải vì sao cầu thủ vẫn có thể thi đấu gần mức tối đa chỉ sau hai ngày nghỉ, nhưng bên trong, hệ cơ và trạng thái sinh lý tổng thể chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu phải tiếp tục thi đấu với mật độ dày, sự mệt mỏi tích lũy có thể âm thầm gia tăng, kéo theo nguy cơ giảm hiệu suất ở giai đoạn cuối trận hoặc chấn thương.

“Tôi thực sự lo lắng về điều này. Ba hay bốn ngày nghỉ đều rất quan trọng. Chỉ cần thêm một ngày thôi cũng giúp quá trình hồi phục tốt hơn. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn phải tìm cách vượt qua hoàn cảnh hiện tại”, HLV Puche chia sẻ.