Đình Triệu kỷ niệm 3 năm cưới, Văn Hậu khoe hình vợ ở biệt thự chục tỷ

Ngày 14/2, trên trang cá nhân, thủ môn Nguyễn Đình Triệu đăng tải bức ảnh kỷ niệm 3 năm ngày cưới bên bà xã Phan Diễm Tường Linh. Anh viết: "Kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng mình. Cám ơn vợ yêu đã tặng cho anh một thiên thần nhỏ. Năm tới mình đón chào thêm một chiến mã nhé". Ảnh: Nguyễn Đình Triệu/Facebook.
Đình Triệu và Tường Linh về chung nhà vào đầu năm 2023. Tháng 9 cùng năm, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, ghi lại niềm vui giản dị bên con. Ảnh: Nguyễn Đình Triệu/Facebook.
Trên trang cá nhân hôm Valentine, Đoàn Văn Hậu cũng đăng lại ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng vợ Doãn Hải My. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà Thái Bình của chú rể vào ngày 11/11/2023. Tháng 5/2024, Hải My sinh con trai đầu lòng. Từ sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và trên mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc đời sống gia đình. Ảnh: Đoàn Văn Hậu/Facebook.
Cận Tết, vợ chồng Văn Hậu - Hải My chia sẻ nhiều khoảnh khắc trang hoàng nhà cửa, làm cỗ cúng tất niên. Trung vệ sinh năm 1999 khoe cảnh bà xã khéo léo chuẩn bị hoa và trái cây trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại khu dân cư cao cấp ở Hà Nội. Không chỉ xinh đẹp, Hải My là một trong những nàng WAG được khen đảm đang, khéo tay.
Trong ngày Lễ Tình nhân, nhiều cầu thủ cũng chia sẻ khoảnh khắc bên nửa kia. Trên story, tiền vệ Phan Văn Đức đăng tải hình ảnh bên vợ Võ Nhật Linh. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm năm 2019, sau 5 tháng quen biết và hẹn hò. Đám cưới của cả hai được tổ chức vào đầu năm 2020. Cặp cầu thủ - WAG nổi tiếng có 2 con lần lượt chào đời vào các năm 2020 và 2022. Ảnh: Phan Văn Đức/Facebook.
Trung vệ Quế Ngọc Hải cũng đăng tải hình ảnh chụp trong studio nhân dịp Lễ Tình nhân, gửi lời chúc đến bà xã Dương Thùy Phương. Hình ảnh nhận được nhiều sự quan tâm khi cả hai vẫn giữ được nét trẻ trung và sự gắn bó sau nhiều năm chung sống. Quế Ngọc Hải và Thùy Phương kết hôn vào tháng 1/2018. Sau đó, gia đình nhỏ lần lượt đón thêm các thành viên mới vào các năm 2018, 2022 và 2025. Ảnh: Quế Ngọc Hải/Facebook.
"14:02, ngày 14/2… Chụp ảnh kỷ yếu với một người em gái tới từ Vĩnh Phúc", tiền vệ Nguyễn Đức Huy viết trên trang cá nhân khi đăng tải hình ảnh trong ngày Valentine. Dưới phần bình luận, Huyền Trang (MC Mù Tạt) để lại lời nhắn hài hước: "Em mình chụp ảnh với em gái nào thế?", khiến người hâm mộ thích thú. Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức hẹn hò. Nữ MC quen xưng "chị", gọi bạn trai là "em trai". Đến tháng 11/2025, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Ảnh: Đức Huy/Facebook.
Trên story cá nhân, tiền đạo U23 Việt Nam Bùi Vĩ Hào gửi lời chúc mừng Lễ Tình nhân đến bà xã Dương Ngọc Thảo Vy. Trước đó, tối 9/2, anh đăng tải hình ảnh thông báo tin vui khi Thảo Vy đang mang thai con đầu lòng. Bùi Vĩ Hào là một trong những cầu thủ lập gia đình ở độ tuổi khá trẻ của tuyển Việt Nam. Cả hai chính thức về chung nhà vào năm 2023. Ảnh: Bùi Vĩ Hào/Facebook.
