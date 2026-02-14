Đình Triệu kỷ niệm 3 năm cưới, Văn Hậu khoe hình vợ ở biệt thự chục tỷ

Trên trang cá nhân hôm Valentine, Đoàn Văn Hậu cũng đăng lại ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng vợ Doãn Hải My. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà Thái Bình của chú rể vào ngày 11/11/2023. Tháng 5/2024, Hải My sinh con trai đầu lòng. Từ sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và trên mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc đời sống gia đình. Ảnh: Đoàn Văn Hậu/Facebook.