Đình Bắc áp đảo ở bầu chọn bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải châu Á

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã mở cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất vòng bảng tại VCK U23 châu Á đang diễn ra ở Saudi Arabia.

Đình Bắc nhận số phiếu bầu vượt trội.

Trong danh sách đề cử, pha lập công của Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng vươn lên dẫn đầu và tạo khoảng cách đáng kể so với phần còn lại.

AFC mô tả khoảnh khắc ấy bằng những từ ngữ giàu hình ảnh: “Vào sân từ hiệp hai, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng quyết định trong trận U23 Việt Nam gặp Saudi Arabia bằng tốc độ nhanh nhẹn. Anh đột phá vào vùng cấm trước khi tung cú sút mạnh mẽ, đưa bóng đi giữa thủ thành Hamed Yousef và cột dọc ở phút 65”. Đó là pha xử lý cho thấy sự tự tin, khả năng tăng tốc và dứt điểm gọn gàng của cầu thủ mang áo số 7 bên phía U23 Việt Nam.

Tính đến sáng 16/1, bàn thắng của Đình Bắc nhận 72,41% số phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh còn lại như Ali Al Azaizeh (Jordan) hay Behruzjon Karimov (Uzbekistan). Tỷ lệ áp đảo này phản ánh rõ sức hút của pha làm bàn, đồng thời cho thấy dấu ấn cá nhân nổi bật của tiền đạo sinh năm 2004 tại giải đấu năm nay.

Sau những màn trình diễn ấn tượng ở SEA Games, Đình Bắc tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong màu áo U23 Việt Nam. Tại vòng bảng VCK U23 châu Á, anh ghi 2 bàn thắng then chốt, lần lượt vào lưới Jordan và Saudi Arabia. Những pha lập công ấy góp phần trực tiếp giúp U23 Việt Nam làm nên cột mốc lịch sử với thành tích toàn thắng vòng bảng ở một giải đấu cấp châu lục.

Thử thách tiếp theo của Đình Bắc và các đồng đội sẽ đến ở vòng tứ kết, nơi U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 được chờ đợi là màn so tài hấp dẫn giữa sức trẻ, khát vọng và hai phong cách bóng đá khác biệt. Trong bối cảnh đó, bản lĩnh thi đấu cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng được xem là yếu tố có thể tạo nên khác biệt quyết định.

