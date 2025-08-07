Digiworld muốn thành công ty nhiều tỷ USD

Sau khi đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục 1 tỷ USD, Digiworld tiếp tục thể hiện tham vọng vươn xa hơn với 5 vụ thương vụ M&A.

Chủ tịch DGW Đoàn Hồng Việt tiết lộ Digiworld sẽ thực hiện 5 thương vụ M&A với các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Ảnh: DGW.

Tại sự kiện nội bộ của Công ty CP Digiworld (HoSE: DGW) vừa qua, Chủ tịch HĐQT Digiworld Đoàn Hồng Việt đã có chia sẻ về định hướng của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cụ thể sau khi quay lại với mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD năm 2025, ông Việt cho biết DGW tham vọng trở thành doanh nghiệp "nhiều tỷ USD".

"Về tầm nhìn, Digiworld đặt mục tiêu là công tỷ USD, ở đây có thể là doanh thu hay là vốn hóa, hoặc là nhiều tỷ USD chứ không nhất thiết là 1 tỷ USD ", ông nhấn mạnh.

Theo ông Việt, sau 10 năm cổ phiếu DGW lên sàn chứng khoán, cổ đông đến nay đã nhận về giá trị gấp 8 lần, bao gồm tăng giá cổ phiếu và cổ tức tiền mặt.

Doanh thu sau 10 năm cũng gấp 6 lần và lợi nhuận ròng gấp 5 lần, vốn hóa thị trường gấp 7 lần. Chỉ số sinh lời ROE trung bình 21% dù trải qua nhiều thời kỳ khó khăn và thuận lợi, doanh thu bình quân trên người lao động (RPE) gấp 3 lần.

Công ty đã sử dụng 27% lợi nhuận để chia cổ tức tiền mặt với tổng giá trị 700 tỷ đồng , duy trì liên tục từ khi niêm yết, đồng thời chưa thực hiện đợt huy động vốn nào từ nhà đầu tư.

Đến năm 2030, Digiworld đặt mục tiêu phân phối thêm hơn 45 thương hiệu, hơn 3 đối tác toàn cầu và 2 ngành hàng mới mỗi năm. Doanh nghiệp cũng muốn mở khóa tăng trưởng với hơn 5 thương vụ M&A mới. Trong đó, chú trọng vào mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trong tầm kiểm soát.

Công ty có kế hoạch xâm nhập thị trường phân phối xe trong giai đoạn tới. Nói về vấn đề này, đại diện Xiaomi tiết lộ hãng có thể mang xe điện ra toàn cầu từ năm 2027.

Về mục tiêu tài chính 5 năm tới, Digiworld muốn đạt tốc độ tăng trưởng 15-25% mỗi năm, tăng biên lãi gộp đến 10% thông qua việc thay đổi vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, giữ chỉ số ROE trên 15%.

Công ty sẽ duy trì giữ hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) dưới 1 lần, là mức an toàn trong lĩnh vực này.

Về phân phối lợi nhuận, Digiworld muốn dành khoảng 60% lợi nhuận trong năm cho các hoạt động phát triển kinh doanh và M&A (mua bán sáp nhập). Còn lại 40% sẽ được dùng để trả cổ tức tiền mặt.

Theo báo cáo phân tích mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng lợi nhuận ròng của Digiworld có thể đạt tăng trưởng kép 25% trong năm 2025-2026 trong đà phục hồi của xu hướng tiêu dùng chung, với chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm. Biên lãi gộp có thể duy trì trong một xu hướng tăng nhẹ quanh mức 9,5%.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 11.251 tỷ đồng , tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 225 tỷ đồng , tăng hơn 24% so với nửa đầu năm 2024.

Năm nay, doanh nghiệp có kế hoạch doanh thu kỷ lục 25.450 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD ), và lợi nhuận sau thuế dự kiến 523 tỷ đồng .

Như vậy, Digiworld đã hoàn thành khoảng 44% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau nửa đầu năm 2025.