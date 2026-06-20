Điều tra vụ trẻ tử vong trước cổng chùa

Một trẻ sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa được phát hiện đã tử vong, lực lượng công an Quảng Ngãi đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Sáng 20/6, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc phát hiện một trẻ tử vong tại khu vực trước cổng một ngôi chùa trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h40 cùng ngày, Công an phường Nghĩa Lộ tiếp nhận tin báo về việc trẻ sơ sinh bị bỏ trong túi xách đặt trước cổng một ngôi chùa ở hẻm đường Nguyễn Trãi. Khi được phát hiện, trẻ đã tử vong, chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nghĩa Lộ báo cáo Công an tỉnh tiến hành xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Được biết, khu vực địa bàn phường Nghĩa Lộ từ tối 19 đến sáng 20/6 xảy ra mưa lớn.