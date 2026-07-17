Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút hồ sơ vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 7/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra. Trong số các bị can mới bị khởi tố có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và một thư ký điểm thi đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Như thông tin, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi, điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây xôn xao khi có 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, với điểm trung bình 9,58 - cao nhất cả nước.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Trưởng điểm thi và Thư ký điểm thi đã có hành vi vi phạm quy chế, trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.