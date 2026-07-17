Bóc gỡ đường dây cá độ World Cup giao dịch hơn 200 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Châu Chí Phước cùng đồng phạm nhận tài khoản cá cược cấp cao trên hệ thống Bong88, phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng . Trong đường dây này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can.

Trong đó, 4 bị can gồm Châu Chí Phước (SN 1991), Lê Trọng Thảo (SN 1985), Tô Ngọc Minh (SN 1987) và Nguyễn Văn Dĩ (SN 1991) cùng trú tỉnh Lâm Đồng, bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Đối tượng cầm đầu Châu Chí Phước tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: CAHT.

5 bị can gồm Nguyễn Thành Đồng (SN 1987), Võ Mễ Kế (SN 1984), Bùi Đình Hải Đăng (SN 1984), Nguyễn Khiết Tâm (SN 1992) và Lưu Quang Huy (SN 1987) cùng trú tỉnh Lâm Đồng, bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát các đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên Internet.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Châu Chí Phước cùng một số đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Xác định đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, sử dụng thủ đoạn tinh vi, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Nhóm người liên quan trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu tháng 5/2026, trước khi World Cup khởi tranh, Châu Chí Phước liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Min" tại TP.HCM để nhận tài khoản cá cược cấp Super Master trên hệ thống Bong88.

Từ tài khoản này, Phước tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member, giao cho các đối tượng khác quản lý, điều hành nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến để hưởng lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây được xác định hơn 200 tỷ đồng .

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.