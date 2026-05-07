Điều luật khiến Bayern bị từ chối phạt đền

  • Thứ năm, 7/5/2026 06:50 (GMT+7)
Bayern Munich phản ứng dữ dội khi không được hưởng phạt đền trước Paris Saint Germain, nhưng luật hiện hành của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) lại đứng về phía trọng tài.

Bóng chạm tay Joao Neves rõ ràng trong vòng cấm.

Bayern Munich có lý do để tức giận sau trận lượt về bán kết Champions League với Paris Saint-Germain rạng sáng 7/5, khi một tình huống chạm tay rõ ràng trong vòng cấm không mang về quả phạt đền cho đội bóng của Đức.

Pha bóng gây tranh cãi diễn ra ở phút 31 tại Allianz Arena. Sau nỗ lực phá bóng của Vitinha, bóng đập trúng tay đồng đội Joao Neves trong khu vực cấm địa PSG.

Các cầu thủ Bayern lập tức phản ứng dữ dội, trong khi khán giả trên sân cũng không hiểu vì sao trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Tình huống càng gây tranh cãi bởi cánh tay của Neves ở trạng thái dang rộng và bóng chạm khá rõ vào phần cẳng tay.

Cựu danh thủ Jamie Carragher tỏ ra cực kỳ bức xúc khi bình luận trên CBS Sports. Ông cho rằng Bayern bị từ chối một “quả phạt đền rõ như ban ngày”.

"Tôi thực sự phát điên khi xem tình huống này. Joao Neves dang tay như đang điều phối giao thông mà trọng tài vẫn bỏ qua", Carragher nói.

Dù vậy, nhà báo Dale Johnson của BBC đã tham khảo luật bóng chạm tay hiện hành của IFAB ngay sau trận, chỉ ra rằng quyết định không thổi phạt lại hoàn toàn chính xác.

Luật của IFAB quy định rằng nếu bóng chạm tay cầu thủ sau khi bật ra trực tiếp từ cú đá hoặc pha đánh đầu của chính đồng đội, trọng tài có thể không thổi phạt.

Ngoại lệ chỉ xuất hiện nếu tình huống đó dẫn trực tiếp đến bàn thắng hoặc cầu thủ chạm tay tự ghi bàn ngay sau đó.

PSG sau cùng giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận. Harry Kane ghi bàn muộn giúp Bayern hòa 1-1 ở lượt về, nhưng không đủ để cứu đội chủ sân Allianz Arena khỏi thất bại chung cuộc.

Tại trận chung kết diễn ra ở Budapest, PSG sẽ chạm trán Arsenal. Đây sẽ là màn đối đầu đáng chờ đợi giữa hai chiến lược gia người Tây Ban Nha: Luis Enrique và Mikel Arteta.

Đào Trần

Bayern Paris Saint Germain Joao Neves Bayern Munich Champions League

