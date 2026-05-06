Thành công của PSG không đến từ những ngôi sao tấn công, mà từ việc họ chấp nhận làm điều khó nhất: phòng ngự như những hậu vệ.

PSG đáng sợ nhờ những tiền đạo biết phòng ngự.

Có một thời, PSG được định nghĩa bằng những cái tên. Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar - ba ngôi sao đủ để biến bất kỳ hàng thủ nào thành nạn nhân.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: PSG của thời kỳ đó không thể vô địch Champions League. Họ ghi rất nhiều bàn. Nhưng cũng để lộ quá nhiều khoảng trống. Họ chơi thứ bóng đá hấp dẫn, nhưng thiếu kiểm soát. Và quan trọng hơn, họ thiếu một điều cốt lõi: sự cân bằng.

Đó là bài học mà PSG phải trả giá trong nhiều mùa giải.

Cuộc cách mạng của Luis Enrique

Luis Enrique đến Paris không phải để tô điểm thêm cho dàn sao. Ông đến để thay đổi cách đội bóng vận hành. Thông điệp của Enrique đơn giản nhưng cứng rắn: mọi cầu thủ đều phải phòng ngự.

Không có ngoại lệ. Không có đặc quyền. Trong một đoạn phim tài liệu, Luis Enrique từng buộc Mbappe xem lại những tình huống anh không tham gia phòng ngự. Ông nhấn mạnh rằng ghi bàn là chưa đủ. Một thủ lĩnh phải biết hỗ trợ đội bóng ngay cả khi không có bóng.

Đó là bước ngoặt. Mbappe thừa nhận anh không hoàn toàn chấp nhận triết lý đó. Anh muốn giữ sự tự do trong tấn công. Anh tin rằng nhiệm vụ chính của mình là ghi bàn.

Mbappe đã sang Real Madrid, nhưng PSG vẫn mạnh.

Nhưng bóng đá hiện đại không còn vận hành theo cách đó. Và PSG cũng vậy. Họ không còn xây dựng xoay quanh một cá nhân. Họ xây dựng xoay quanh hệ thống.

Khi tiền đạo trở thành lớp phòng ngự đầu tiên

Sự thay đổi rõ nhất của PSG nằm ở hàng công. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué và Bradley Barcola không chỉ ghi bàn. Họ là những người pressing đầu tiên. Họ là lớp phòng ngự đầu tiên.

Doué dẫn đầu châu Âu về số lần pressing mỗi 90 phút. Kvaratskhelia cũng nằm trong nhóm đầu. Dembélé sẵn sàng lao lên gây áp lực với thủ môn đối phương ngay từ phần sân cao.

Đó không phải là nghĩa vụ. Đó là tiêu chuẩn. Và khi tiêu chuẩn thay đổi, cả hệ thống thay đổi.

PSG không còn phụ thuộc vào việc ghi nhiều hơn đối thủ. Họ giành lại bóng nhanh hơn. Họ kiểm soát không gian tốt hơn. Họ giảm thiểu rủi ro ngay từ đầu.

Kết quả là một đội bóng vừa hiệu quả, vừa bền bỉ. Chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich là minh chứng rõ ràng. PSG vẫn tấn công bùng nổ, nhưng không đánh mất cấu trúc.

Khvicha Kvaratskhelia ghi 10 bàn và có 5 kiến tạo tại Champions League. Những con số ấn tượng, nhưng điều đáng nói hơn là cách anh tham gia vào lối chơi chung.

Khi mất bóng, anh pressing ngay lập tức. Khi đội cần giữ nhịp, anh lùi về hỗ trợ. Khi có cơ hội, anh kết thúc lạnh lùng. Đó là hình mẫu của một tiền đạo hiện đại.

Luis Enrique biến PSG thành tập thể đáng sợ.

PSG không phải đội duy nhất chơi pressing tầm cao. Nhưng họ là một trong số ít đội làm điều đó với sự đồng bộ tuyệt đối.

Nhiều yếu tố giúp họ duy trì cường độ này. Ligue 1 giảm số đội. Lịch thi đấu bớt dày. Khoảng cách tài chính giúp họ xoay tua lực lượng tốt hơn. Nhưng những yếu tố đó chỉ là điều kiện.

Cốt lõi vẫn nằm ở tư duy. PSG chấp nhận thay đổi. Họ từ bỏ hình ảnh của một đội bóng sống bằng cảm hứng cá nhân. Họ chuyển sang một tập thể vận hành dựa trên kỷ luật và trách nhiệm.

Trong bóng đá hiện đại, không còn chỗ cho những cầu thủ chỉ biết tấn công. Không còn chỗ cho những ngôi sao đứng ngoài hệ thống. PSG từng là nạn nhân của điều đó. Giờ đây, họ trở thành ví dụ tiêu biểu cho sự thích nghi.

Một đội bóng không chỉ biết ghi bàn. Mà còn biết cách giành lại bóng. Và trong Champions League, nơi mọi sai lầm đều bị trừng phạt, đó chính là khác biệt giữa đội vô địch và phần còn lại.