Điều khoản lạ của Cannavaro khi dẫn Uzbekistan

Nhà vô địch World Cup 2006 Fabio Cannavaro bất ngờ tái xuất trong vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển Uzbekistan.

Cannavaro sẽ dẫn tuyển Uzbekistan.

Theo AS, Fabio Cannavaro đồng ý trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Uzbekistan. Cựu danh thủ Italy ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản gia hạn 4 năm. Đây là điều cực kỳ hiếm trong bóng đá hiện đại.

Theo lý giải, thành tích huấn luyện không quá ấn tượng của Cannavaro thời gian qua là nguyên nhân chính. Công việc gần nhất của Cannavaro là tại gã khổng lồ Croatia Dinamo Zagreb. Ông bị sa thải chóng vánh chỉ sau 14 trận, với 7 thắng, 2 hòa và 5 thua.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan vẫn kỳ vọng HLV này có thể mang luồng gió mới cho đội tuyển ở World Cup 2026. Nếu làm tốt, Cannavaro sẽ được gia hạn hợp đồng và có cơ hội dẫn Uzbekistan ở World Cup 2030.

Việc được lựa chọn làm HLV trưởng Uzbekistan là bước ngoặt trong sự nghiệp huấn luyện của Cannavaro. Đội tuyển Trung Á hiện xếp hạng 54 thế giới và giành vé tới World Cup 2026 hồi tháng 6. Đây là lần đầu tiên Uzbekistan góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, cựu danh thủ Real không gặt hái thành công sau khi rời Guangzhou Evergrande vào tháng 1/2021, gồm các giai đoạn làm huấn luyện viên trưởng tuyển Trung Quốc, cũng như dẫn Benevento, Udinese và Dinamo Zagreb.

Giai đoạn cầm quân ở Guangzhou là quãng thời gian dài nhất và thành công nhất của Cannavaro, khi ông đưa CLB này vô địch Chinese Super League và Chinese FA Super Cup.

