Điều khiến nhiều người nuối tiếc khi còn trẻ...

Từ bỏ ước mơ, để vụt mất cơ hội là điều khiến nhiều người tiếc nuối. Muốn thành công, chúng ta phải vượt qua vô vàn thử thách, nhiều lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi.

Cứ tự nhiên và khóc đi. Cứ xả tất cả ra. Rồi lau khô mắt bạn, rửa sạch mặt bạn và bước tiếp. Bạn nghĩ nó khó khăn ư? Đó là bởi nó đúng như vậy. Vậy thì sao nào? Chẳng ai bảo nó dễ dàng cả.

Bạn mệt ư? Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn, bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng rồi vẫn tìm cách tiếp tục? Bao nhiêu bạn đang đọc cuốn sách này đã từng từ bỏ ước mơ của mình vì quá kiệt sức khi phải theo đuổi nó? Tương tự như vậy, việc sinh nở và nuôi con cũng thật mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng bằng cách nào đó bạn vẫn vượt qua được.

Đừng bảo tôi là bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại và không hề mong muốn điều gì khác hơn. Đừng bảo tôi bạn phải từ bỏ bởi vì nó quá khó. Đây cũng là vấn đề giữa sống và chết. Đây là sự khác biệt giữa sống một cuộc sống bạn vẫn luôn mơ ước, hay ngồi cạnh cái chết của con người mà bạn lẽ ra phải trở thành. Đó là những gì tôi cảm thấy khi từ bỏ ước mơ của mình, cho dù là trong chốc lát. Tôi chắc nhiều bạn cũng biết cảm giác đó và muốn thay đổi nó.

Vậy thì có đôi điều bạn cần làm. Bạn phải nhìn tận sâu vào lòng mình và nhớ lại lý do bạn đã khởi đầu ước muốn của mình. Tốt hơn là bạn phải tìm được ý chí để tiếp tục, bằng không, chắc chắn sẽ có người khác làm điều đó. Thường là như vậy đấy, các cô gái, bạn sẽ nhìn thấy ai đó đạt được giấc mơ của bạn và tận hưởng thành quả của cuộc chiến khó khăn họ đã trải qua.

Và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ hiểu được một trong những bài học vĩ đại nhất trong cuộc sống này: Điều duy nhất tệ hơn cả việc từ bỏ, là ao ước rằng bạn đã không từ bỏ.

Bạn nghĩ ước mơ của bạn mất quá nhiều thời gian để hoàn thành ư? Julia Child mất mười năm để viết xong Mastering the Art of French Cooking (Tạm dịch: Trở thành bậc thầy của nghệ thuật ẩm thực Pháp). Công trình của bà đã thay đổi cách nấu ăn của rất nhiều người trên khắp thế giới và khởi đầu sự nghiệp ẩm thực rực rỡ của bà.

James Cameron miệt mài với bộ phim Avatar trong suốt mười lăm năm, nhưng rồi nó đã trở thành bộ phim thành công nhất trong lịch sử.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 1870, mặt đất bị cày xới để chuẩn bị cho việc xây dựng cầu Brooklyn. Dự án mất mười bốn năm, và trong suốt thời gian đó, nhiều nhân công xây dựng cầu đã mất mạng vì công trình. Nhưng cầu Brooklyn vẫn trở thành biểu tượng của New York, và trong 135 năm, nó giúp lưu thông hàng chục triệu chiếc xe qua lại thành phố láng giềng Manhattan mỗi năm.

Bạn hiểu mà, phải không? Không điều gì vĩ đại lại hoàn thành trong phút chốc. Toàn bộ di sản của một người không chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng, mà là tập hợp những trải nghiệm để tạo nên khoảnh khắc đó.