Này cô gái thức tỉnh đi

Cuốn sách là lời kêu gọi dứt khoát và mãnh liệt, mở mang tầm mắt của bạn về một lối sống nhiều đam mê, hối hả và mãn nguyện. Bởi chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm lớn nhất về hạnh phúc của bản thân.

Điều khiến nhiều người nuối tiếc khi còn trẻ...

  • Chủ nhật, 22/3/2026 13:48 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Từ bỏ ước mơ, để vụt mất cơ hội là điều khiến nhiều người tiếc nuối. Muốn thành công, chúng ta phải vượt qua vô vàn thử thách, nhiều lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi.

Từ bỏ cơ ước mơ là điều khiến nhiều người nuối tiếc. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Ước mơ lấp lánh.

Cứ tự nhiên và khóc đi. Cứ xả tất cả ra. Rồi lau khô mắt bạn, rửa sạch mặt bạn và bước tiếp. Bạn nghĩ nó khó khăn ư? Đó là bởi nó đúng như vậy. Vậy thì sao nào? Chẳng ai bảo nó dễ dàng cả.

Bạn mệt ư? Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn, bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng rồi vẫn tìm cách tiếp tục? Bao nhiêu bạn đang đọc cuốn sách này đã từng từ bỏ ước mơ của mình vì quá kiệt sức khi phải theo đuổi nó? Tương tự như vậy, việc sinh nở và nuôi con cũng thật mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng bằng cách nào đó bạn vẫn vượt qua được.

Đừng bảo tôi là bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại và không hề mong muốn điều gì khác hơn. Đừng bảo tôi bạn phải từ bỏ bởi vì nó quá khó. Đây cũng là vấn đề giữa sống và chết. Đây là sự khác biệt giữa sống một cuộc sống bạn vẫn luôn mơ ước, hay ngồi cạnh cái chết của con người mà bạn lẽ ra phải trở thành. Đó là những gì tôi cảm thấy khi từ bỏ ước mơ của mình, cho dù là trong chốc lát. Tôi chắc nhiều bạn cũng biết cảm giác đó và muốn thay đổi nó.

Vậy thì có đôi điều bạn cần làm. Bạn phải nhìn tận sâu vào lòng mình và nhớ lại lý do bạn đã khởi đầu ước muốn của mình. Tốt hơn là bạn phải tìm được ý chí để tiếp tục, bằng không, chắc chắn sẽ có người khác làm điều đó. Thường là như vậy đấy, các cô gái, bạn sẽ nhìn thấy ai đó đạt được giấc mơ của bạn và tận hưởng thành quả của cuộc chiến khó khăn họ đã trải qua.

Và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ hiểu được một trong những bài học vĩ đại nhất trong cuộc sống này: Điều duy nhất tệ hơn cả việc từ bỏ, là ao ước rằng bạn đã không từ bỏ.

Bạn nghĩ ước mơ của bạn mất quá nhiều thời gian để hoàn thành ư? Julia Child mất mười năm để viết xong Mastering the Art of French Cooking (Tạm dịch: Trở thành bậc thầy của nghệ thuật ẩm thực Pháp). Công trình của bà đã thay đổi cách nấu ăn của rất nhiều người trên khắp thế giới và khởi đầu sự nghiệp ẩm thực rực rỡ của bà.

James Cameron miệt mài với bộ phim Avatar trong suốt mười lăm năm, nhưng rồi nó đã trở thành bộ phim thành công nhất trong lịch sử.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 1870, mặt đất bị cày xới để chuẩn bị cho việc xây dựng cầu Brooklyn. Dự án mất mười bốn năm, và trong suốt thời gian đó, nhiều nhân công xây dựng cầu đã mất mạng vì công trình. Nhưng cầu Brooklyn vẫn trở thành biểu tượng của New York, và trong 135 năm, nó giúp lưu thông hàng chục triệu chiếc xe qua lại thành phố láng giềng Manhattan mỗi năm.

Bạn hiểu mà, phải không? Không điều gì vĩ đại lại hoàn thành trong phút chốc. Toàn bộ di sản của một người không chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng, mà là tập hợp những trải nghiệm để tạo nên khoảnh khắc đó.

Rachel Hollis/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

    Đọc tiếp

    Nguoi phu nu 'nghien viec' phai tra gia hinh anh

    Người phụ nữ 'nghiện việc' phải trả giá

    19:26 20/3/2026 19:26 20/3/2026

    0

    Làm việc căng thẳng trong thời gian dài khiến sức khỏe bị bào mòn. Bệnh tật ập tới và thuốc men không còn hiệu quả trong việc điều trị. Bởi thứ cơ thể cần là nghỉ ngơi.

    Chat vat phan biet con nguoi voi AI hinh anh

    Chật vật phân biệt con người với AI

    4 giờ trước 10:19 22/3/2026

    0

    Ngành xuất bản sách hiện có rất ít cơ chế để phát hiện và ngăn chặn việc vô tình phát hành một cuốn sách phần lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, theo New York Times.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

