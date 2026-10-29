Điều giúp cà phê trở thành đồ uống yêu thích của nhiều vận động viên

Hợp chất phenol trong cà phê giúp các vận động viên cảm thấy khỏe khoắn hơn. Trái ngược với caffeine, phenol giúp họ vơi đi cảm giác bồn chồn lo lắng khi luyện tập và thi đấu.

Uống cà phê giàu phenol trước khi luyện tập giúp giảm cảm giác bồn chồn, lo lắng. Ảnh minh họa: N.C.

Gabriel Beauchesne-Sevigny hầu như luôn có mặt trên mặt nước vào lúc 7h30 mỗi sáng, lao xuống sông Ottawa, Canada với tốc độ tên lửa. Anh là vận động viên Olympic 2008 ở bộ môn chèo thuyền nước rút. Gabriel không thể nhớ nổi có bao giờ anh ngừng tập luyện hay chưa.

“Lớn lên bên con sông gần nhà, từ bé tôi đã sớm ưa thích việc thao luyện rồi,” anh cho biết. "Tôi trưởng thành trong câu lạc bộ chèo thuyền, và đây là sân chơi của tôi". Khi còn là một thiếu niên, Gabriel đã nhận thức được mối tương quan giữa các loại thức ăn và nước uống dung nạp vào cơ thể với thành tích thi đấu.

“Tôi đã tìm kiếm mọi thứ có thể cung cấp cho mình nhiều lợi thế và năng lượng hơn,” anh chia sẻ. Một cuộc đua chỉ diễn ra trong bốn phút rưỡi, nhưng các buổi tập thường kéo dài đến hai giờ. “Chất lượng vận động của tôi,” anh nói, “phụ thuộc vào ngày hôm đó tôi đã tiêu thụ món gì.”

Gabriel thích nguồn sinh lực và sự tỉnh táo do một tách cà phê đen mang lại vào buổi sáng, thế nhưng, khi thử loại cà phê giàu phenol, anh nhận thấy mình chẳng những có thể đạt được kết quả như mong muốn mà còn không phải trải qua cảm giác run rẩy thường đi kèm.

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng,” anh nói. “Tôi đang sử dụng hết 100% sức lực, nhưng điều đáng chú ý nhất là: Không còn bồn chồn. Không còn rệu rã. Tôi đã sở hữu được một ý thức bền vững; tôi sống trọn khoảnh khắc này mà không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ nào cả.”

Đó là công lao của CGA, hợp chất góp mặt đông đảo trong cà phê chứa nhiều phenol, có khả năng xoa dịu cảm giác bồn chồn và mang lại nguồn sinh lực hỗ trợ vận động trôi chảy và bền bỉ. Giờ đây, Gabriel sẽ pha cho mình tách cà phê giàu phenol thứ hai vào lúc mười lăm giờ, tức một giờ đồng hồ ngay trước buổi tập chiều, với tâm thế hoàn toàn tự tin vào kết quả đạt được. “Khi thưởng thức loại thức uống này, tôi cảm thấy khỏe khoắn ngay lập tức, và các tác dụng của nó kéo dài rất lâu".

Tamas Buday, vận động viên từng ba lần dự thi Olympic ở bộ môn chèo thuyền kayak nước rút cũng khám phá ra rằng nguồn năng lượng dồi dào sản sinh từ cà phê giàu phenol giúp ích cho anh rất nhiều trong tập luyện.

Là một người bạn và đồng đội trước kia của Gabriel, Tamas cũng thường xuyên uống cà phê trước khi lao xuống nước. “Cả thể chất và tinh thần tôi đều được nâng đỡ, và cảm giác lâng lâng không hề xuất hiện,” anh chia sẻ. “Cà phê quả thật đã giúp tôi tiến bộ, nhưng đồng thời còn giảm bớt căng thẳng. Có một sự chuyển giao dễ chịu vào cuối ngày,” anh bổ sung. “Tôi thấy thật sung sức. Dù mệt mỏi do vận động mạnh đi chăng nữa, đó cũng không phải là trạng thái đờ đẫn, suy yếu khi caffeine hết tác dụng”.

Ở độ tuổi bốn mươi, Tamas vẫn tung hoành trên mặt nước mỗi ngày với vai trò là một huấn luyện viên bơi xuồng và chèo thuyền kayak tại thành phố Pointe-Claire, Quebec. Sau khi tập luyện hoặc vào buổi tối, anh thường uống cà phê tách caffeine và giàu phenol, bởi anh ưa thích hương thơm, mùi vị và sự thư giãn mà thức uống này mang lại.

“Bạn sẽ nhận thấy một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Thật điên rồ, nhưng nó giống như một loại nước tăng lực vậy,” anh cho biết. Tamas đã cảm nhận đúng như những gì Dr. Nieman mô tả, rằng “hợp chất thay thế ibuprofen trong tự nhiên là polyphenol.”