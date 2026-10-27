Vì sao nên uống một ly cà phê trước khi chơi thể thao?

Cà phê không chỉ giúp tinh thần tỉnh táo mà còn khiến cơ bắp đỡ nhức mỏi sau khi tập luyện thể thao. Hoạt chất phenol trong cà phê giúp cơ bắp giữ lại nhiều dưỡng khí hơn.

Uống cà phê trước khi luyện tập thể thao giúp cơ bắp bớt mỏi hơn. Ảnh minh họa: C.K.

Ngoài việc giúp bạn đốt cháy mỡ, cà phê còn có khả năng thúc đẩy tốc độ và sức mạnh trong suốt quá trình luyện tập.

Các nhà khoa học thể thao tại Anh quốc đã nghiên cứu tiềm năng này trong cà phê và đạt được những bước đột phá vào năm 2013. Chỉ một thay đổi đơn giản như uống cà phê một giờ trước bài kiểm tra độ bền tối đa, gọi là thử thách về thời gian, cũng đủ để gia tăng đáng kể vận tốc và sức mạnh của các vận động viên đua xe đạp.

Thế còn đối với bạn, việc luyện tập khó khăn đến mức nào? Các nhà khoa học đã ghi nhận chỉ số đó như nỗ lực nhận thức hay cảm nhận sự nỗ lực của bản thân.

Trong bối cảnh rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khả năng của cà phê trong việc gia tăng sức mạnh, tốc độ và độ bền, nghiên cứu chúng tôi đồng thực hiện với Dr. Nieman tại NCRC còn cho thấy cà phê giúp việc tập luyện trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã tìm hiểu ảnh hưởng của cà phê giàu phenol đến thành tích cũng như đến tâm trạng, và đã tìm ra những kết quả đáng kinh ngạc về nỗ lực nhận thức.

Một giờ sau khi uống một tách cà phê có hàm lượng CGA cao hoặc chỉ uống giả dược, các vận động viên của chúng tôi tham gia các thử thách về thời gian với đường đua xe đạp dài 50km.

Vào phút thứ ba mươi của các buổi tập, khi tác dụng của cà phê đạt đến tối đa, chúng tôi tiến hành đo mức độ cảm nhận sự nỗ lực. Ý nghĩa mà các phát hiện sơ bộ này mang lại rất đơn giản mà cũng rất mạnh mẽ: Một tách cà phê giàu phenol trước giờ tập luyện có thể giúp mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều!

Chúng tôi đoan chắc cà phê có thể nâng cấp thành tích thể thao của bạn, nhưng những lợi ích không chỉ dừng lại ở đó. Cà phê cũng đồng thời hỗ trợ quá trình hồi phục. Nhiều năm qua, các vận động viên và những người ưa thích vận động đã biết rằng luyện tập cường độ cao và kéo dài khiến cơ thể dễ mắc phải tình trạng mất cân bằng oxy hóa và các chứng viêm.

Sự sản sinh năng lượng bởi các tế bào cơ trong suốt quá trình luyện tập tạo ra lượng dư thừa một trong những chất oxy hóa mạnh mẽ nhất và có sức tàn phá dữ dội nhất: gốc tự do superoxit (O −). Càng luyện tập vất vả, bạn càng tiêu thụ nhiều oxy và thải ra nhiều superoxit hơn. Phản ứng này có thể trì hoãn tiến trình phục hồi và tăng nguy cơ chấn thương, đồng thời làm giảm cường độ và sức bền khi tập luyện.

Sở hữu các thuộc tính chống oxy hóa rất hiệu nghiệm, hợp chất phenol trong cà phê đóng vai trò như một chiếc bình chữa cháy dập tắt các superoxit. Kết thúc thử thách thời gian, các tay đua xe đạp uống cà phê giàu phenol có hàm lượng chất chống oxy hóa trong máu nhiều hơn những người sử dụng giả dược. Bên cạnh đó, tác dụng kháng viêm của phenol còn giúp hỗ trợ phục hồi nữa. Dr. Nieman cho biết, “Các phân tử này gần như có thể thay thế ibuprofen”. [1]

Các nghiên cứu mở rộng cho thấy caffeine góp phần nâng cao hiệu suất bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương, nhưng những công trình mới đây lại tập trung vào phenol nhiều hơn. “Sắc tía của việt quất, sắc xanh của súp lơ, tất cả các màu đều là polyphenol,” Dr. Nieman giảng giải. “Hầu hết sẽ đi đến ruột già và bị vi khuẩn bẻ gãy. Nhưng khi luyện tập, bạn mở cánh cửa và các phân tử này tràn về. Chúng làm giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu, từ đó tăng dưỡng khí cho các cơ bắp.”

[1] Một loại thuốc giảm đau, thường được dùng để giảm đau đầu, đau răng.