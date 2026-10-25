Cà phê giúp con người gia tăng sức bền

Caffeine trong cà phê giúp giải phóng các axit béo để cung cấp cho cơ thể như một dạng chất đốt. Duy trì đường trong cơ bắp theo cách này giúp cơ thể bền bỉ hơn khi tập thể thao.

Caffeine trong cà phê giúp cơ thể bền bỉ hơn khi luyện tập. Ảnh minh họa: U.O.

Vậy phenol hoạt động như thế nào để khiến bạn vui vẻ hơn? Tất cả đều bắt nguồn từ tác dụng làm giảm tình trạng viêm. Hẳn bạn đã từng nghe nói đến serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh sản sinh ra những cảm xúc tốt đẹp, được biết đến rộng rãi lần đầu tiên cùng với sự xuất hiện của Prozac [1].

Nhiều loại thuốc chống trầm cảm thường hoạt động bằng cách làm tăng lượng serotonin trong não. NMDA [2] là một hóa chất khác trong não bộ nhưng lại có mối liên hệ với chứng trầm cảm và những cơn đau mãn tính.

Việc ngăn chặn NMDA là trọng tâm của quá trình phát triển dược phẩm; trên thực tế, nhóm nghiên cứu tâm thần học trứ danh của Đại học Y Harvard tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đang vận hành một phòng khám dành cho những người mắc chứng trầm cảm, chỉ nhằm mục đích ức chế NMDA thông qua phương pháp nạp một loại thuốc gọi là ketamine vào cơ thể bằng đường mũi.

Tình trạng viêm làm chệch hướng một lộ trình trọng yếu trong bộ não, dẫn đến sản sinh serotonin ít đi và NMDA nhiều thêm. Điều này quả là bất lợi cả đôi đường, khi viêm nhiễm sinh ra để “nuôi” trầm cảm. Cấu trúc hóa học não bộ bị biến đổi lý giải vì sao một bộ phận lớn người Mỹ, với chế độ ăn uống, hoặc ở trong những điều kiện dễ kích thích tình trạng viêm như béo phì và tiểu đường, luôn cảm thấy tệ hại mỗi ngày.

Tin tốt là: hợp chất phenol trong cà phê làm giảm bớt tình trạng viêm, giúp phục hồi quá trình sản xuất serotonin và kìm hãm sự gia tăng NMDA. Nhiều người than phiền rằng việc ăn kiêng và tập thể dục thật khốn khổ, nhưng niềm vui thưởng thức cà phê sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, bằng cách khiến bộ não của chúng ta yên bình trở lại.

Các vận động viên thuộc mọi cấp độ khác nhau đang nắm bắt rất nhanh “quyền năng” của cà phê đối với việc tăng hiệu suất. Ngày càng có nhiều các vận động viên sức bền tại các phòng gym, cà phê chính là “nguồn nhiên liệu” cao cấp hơn cả các loại thức uống thể thao, bởi nó không chứa đường, ít calo và sở hữu những khả năng phi thường như:

- Cải thiện tốc độ và sức mạnh suốt thời gian luyện tập

- Ưu tiên đốt cháy mỡ khi rèn thể lực

- Chống lại quá trình oxy hóa các gốc tự do

- Cà phê là công cụ hỗ trợ tập luyện tối ưu nhất mà tôi từng trải nghiệm trong suốt những năm tháng là một vận động viên đáng gờm trong bộ môn trượt tuyết Bắc Âu, đạp xe, chạy marathon, tham dự cuộc thi ba môn phối hợp Ironman, một tay đua chinh phục dãy Alp hay chèo ván đứng trên đại dương.

Bằng cách làm tăng ngưỡng yếm khí [3], cà phê cho phép bạn vận động ở cường độ cao hơn, mạnh mẽ hơn và lâu dài hơn thường ngày. Và trong lúc bạn vận động mạnh hơn, dài hơn, nhanh hơn như vậy, cà phê có chứa caffeine còn có thể giúp bạn đốt cháy mỡ thay vì đường.

Caffeine giải phóng các axit béo từ nguồn dự trữ chất béo để cung cấp cho cơ thể như một dạng chất đốt. Duy trì đường trong cơ bắp theo cách này là chìa khóa bí mật để tiến nhanh và tiến xa hơn trong các môn thể thao sức bền.

[1] Prozac, hay fluoxetine, là thuốc chống trầm cảm được xếp vào nhóm thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI).

[2] N-methyl-D-aspartate, chất trung gian dẫn truyền thần kinh trong não có vai trò quan trọng trong hành vi phán đoán, nhận thức, sự tương tác của con người, và kiểm soát những hoạt động vô thức (như thở, nuốt…).

[3] Tình trạng thiếu oxy khi hệ tuần hoàn không cung cấp đủ oxy khi chạy. Khi đó, axit lactic được sản sinh ra trong cơ nhiều hơn axit lactic bị thải loại.