Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống nước chanh mỗi ngày?

Nước chanh là thức uống quen thuộc, nhưng một ly nước chanh ấm buổi sáng lại được xem là thói quen tốt cho sức khỏe.

Duy trì mỗi ngày, đặc biệt trong 7 ngày liên tục, có thể giúp cơ thể ghi nhận những thay đổi tích cực.

Những tác dụng của nước chanh

Thay đổi về hơi thở

Một trong những tác dụng dễ nhận thấy là cải thiện hơi thở. Mùi thơm tự nhiên của chanh giúp trung hòa mùi khó chịu trong khoang miệng, mang lại cảm giác sạch sẽ và tự tin hơn khi giao tiếp. Uống nước chanh vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn còn hỗ trợ làm sạch khoang miệng, đồng thời có thể góp phần giảm các triệu chứng ho nhẹ.

Làn da mịn màng hơn

Uống nước chanh đều đặn được xem là một cách hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong. Thức uống này giúp bổ sung nước cho cơ thể, đồng thời cung cấp vitamin C - dưỡng chất quan trọng trong việc thúc đẩy sản sinh collagen.

Nhờ đó, làn da trở nên mềm mại, căng mịn hơn, hạn chế tình trạng khô da và hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, lượng nước đầy đủ cũng giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn, góp phần cải thiện sức khỏe làn da.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Trong chanh có chứa acid citric - hợp chất được cho là có khả năng hạn chế hình thành sỏi thận. Việc uống nước chanh giúp bổ sung cả nước và acid citric cho cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ mắc sỏi thận. Ngoài ra, thói quen này còn góp phần duy trì độ pH trong hệ tiết niệu, giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm đường tiểu.

Cải thiện tâm trạng

Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp tinh thần thư giãn hơn, giảm cảm giác căng thẳng. Đồng thời, kali trong chanh hỗ trợ điều hòa huyết áp, góp phần ổn định cơ thể và hạn chế tình trạng mệt mỏi.

Hỗ trợ giảm cân

Nước chanh cũng được nhiều người lựa chọn trong quá trình kiểm soát cân nặng. Thức uống này có thể hỗ trợ thúc đẩy trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, uống nước chanh còn tạo cảm giác no nhẹ, góp phần hạn chế tình trạng ăn uống mất kiểm soát, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Lưu ý khi uống nước chanh

Do có tính axit, nước chanh có thể khiến tình trạng trào ngược dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn ở người nhạy cảm. Ngoài ra, axit trong chanh cũng có thể làm mòn men răng nếu sử dụng không đúng cách, đồng thời gây kích ứng cổ họng đối với người đang viêm họng.

Các chuyên gia khuyến nghị, chỉ nên dùng lượng vừa phải, khoảng 2-3 quả chanh pha với 1,5 lít nước ấm, uống trong ngày và nên dùng sau bữa ăn, tránh uống lúc đói để hạn chế ảnh hưởng đến dạ dày.

Những sai lầm thường gặp khi uống nước chanh

Vỏ chanh chứa nhiều dưỡng chất có lợi nên việc chỉ dùng nước cốt có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và hiệu quả hỗ trợ giảm cân. Khi pha nước chanh, không nên thêm quá nhiều đường vì có thể làm tăng đường huyết, không tốt cho sức khỏe lâu dài.

Cũng cần tránh uống khi đói vì tính axit của chanh dễ gây kích ứng dạ dày, tăng nguy cơ viêm loét nếu sử dụng thường xuyên lúc bụng rỗng. Ngoài ra, nên pha nước chanh ở nhiệt độ khoảng 60-70°C; nếu quá nóng sẽ làm nước bị đắng, còn quá nguội thì giảm hương vị, dù vitamin C vẫn khá ổn định ở mức nhiệt này.