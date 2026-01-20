Điều gì xảy ra nếu uống nước khi bụng đói trong 1 tháng?

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh và phù hợp, vậy điều gì xảy ra nếu bạn giữ thói quen uống nước khi bụng đói trong 1 tháng?

Lương y Nguyễn Thị Hằng cho biết nhiều phụ nữ Nhật Bản có thói quen uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy, khi bụng còn trống rỗng. Đây là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu duy trì đều đặn.

Sau đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Việc bổ sung nước ngay buổi sáng giúp “đánh thức” các cơ quan, khởi động hệ tiêu hóa và chuẩn bị cho ngày mới. Nước đóng vai trò vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng đến tế bào, bôi trơn khớp, điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ các hoạt động sống cơ bản của cơ thể.

Nếu duy trì thói quen uống nước khi bụng đói trong khoảng một tháng, bạn có thể cảm nhận được một số thay đổi tích cực dưới đây.

Hỗ trợ làm sạch cơ thể

Uống nước khi bụng đói giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã và chất thải tồn đọng trong đường tiêu hóa. Nhờ đó, ruột hoạt động hiệu quả hơn, khả năng hấp thu dưỡng chất cũng được cải thiện.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Thói quen này giúp giảm nguy cơ táo bón, đầy bụng, khó tiêu - những vấn đề thường gặp ở người ít vận động hoặc ăn uống thất thường. Khi hệ tiêu hóa vận hành trơn tru, các cơ quan nội tạng khác cũng “nhẹ gánh” hơn.

Sau đêm dài, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ.

Giữ cơ thể đủ nước

Uống nước ngay khi thức dậy góp phần duy trì trạng thái cân bằng dịch trong cơ thể. Nước tham gia vào hoạt động của hệ bạch huyết – hệ thống giúp vận chuyển và cân bằng chất lỏng, hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên.

Hỗ trợ sức đề kháng

Khi cơ thể đủ nước, các phản ứng sinh học diễn ra hiệu quả hơn, từ đó góp phần nâng cao khả năng chống lại vi khuẩn, virus. Đây là nền tảng quan trọng để hệ miễn dịch hoạt động ổn định.

Làn da tươi tắn hơn

Nước giúp máu lưu thông tốt hơn, hỗ trợ đào thải độc tố, nhờ đó làn da có thể trở nên sáng và mịn hơn theo thời gian. Nhiều người nhận thấy da bớt khô, ít xỉn màu khi duy trì thói quen này đều đặn.

Tuy nhiên, lương y Hằng cũng nhấn mạnh, cần hiểu đúng rằng uống nước khi bụng đói không phải “phương thuốc” chữa bách bệnh. Đây chỉ là một thói quen có lợi, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn và phòng ngừa một số rối loạn thường gặp. Để đạt hiệu quả, bạn nên uống nước ấm, từng ngụm nhỏ, khoảng 200 - 300 ml mỗi sáng.

Bên cạnh đó, việc uống đủ nước trong cả ngày vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Duy trì khoảng 1,5–2 lít nước/ngày (tùy thể trạng và mức độ vận động) sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn từ bên trong. Uống nước buổi sáng chỉ là bước khởi đầu cho một ngày sống lành mạnh.