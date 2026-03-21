Điều gì xảy ra nếu ngừng quan hệ tình dục?

Không còn duy trì đời sống thân mật có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, sự gắn kết giữa các cặp đôi, nhưng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu tiêu cực trong hôn nhân.

Một bộ phận không nhỏ các cặp đôi rơi vào tình trạng “không còn gần gũi” trong thời gian dài. Điều này có thể xuất phát từ lựa chọn cá nhân, sự khác biệt nhu cầu hoặc đơn giản là áp lực cuộc sống khiến họ dần xa cách về mặt cảm xúc.

Theo các chuyên gia của Telegraph, việc không duy trì đời sống thân mật không chỉ là vấn đề thể chất, mà còn tác động đáng kể đến tâm lý và chất lượng mối quan hệ.

Khi sự gần gũi dần biến mất

Việc thiếu đi sự gắn kết thân mật có thể khiến cảm xúc giữa hai người trở nên xa cách hơn. Những yếu tố tích cực như cảm giác thư giãn, kết nối hay giảm căng thẳng - vốn thường xuất hiện khi hai người gần gũi - cũng có xu hướng suy giảm.

Ở một số trường hợp, điều này có thể dẫn đến tâm trạng kém tích cực hoặc cảm giác thiếu kết nối trong mối quan hệ, đặc biệt nếu một trong hai người vẫn còn nhu cầu nhưng không được đáp lại.

Vì sao các cặp đôi ngừng quan hệ? Có nhiều nguyên nhân khiến đời sống vợ chồng trở nên nguội lạnh, phổ biến nhất là:

- Áp lực công việc và cuộc sống khiến cả hai mệt mỏi, không còn thời gian cho nhau

- Căng thẳng kéo dài làm giảm hứng thú gần gũi

- Sự lệch pha về nhu cầu giữa hai người

- Những vấn đề cảm xúc chưa được giải quyết trong mối quan hệ

Ngoài ra, theo thời gian, khi sự mới mẻ ban đầu qua đi, tần suất gần gũi cũng có thể giảm dần một cách tự nhiên.

Không phải lúc nào cũng là vấn đề

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc ít hoặc không quan hệ không đồng nghĩa với một mối quan hệ “có vấn đề”. Nhiều cặp đôi vẫn duy trì hạnh phúc theo những cách khác, như chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Thậm chí, với một số người, việc tạm thời không đặt nặng chuyện này còn giúp họ giảm áp lực, tập trung vào bản thân và cân bằng lại cảm xúc. Điều quan trọng là giao tiếp và thấu hiểu

Tuy nhiên, nếu sự thiếu hụt gần gũi khiến một trong hai người cảm thấy không thoải mái, việc trò chuyện thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng là rất cần thiết.

Thay vì trách móc, các chuyên gia khuyên nên bắt đầu bằng cách chia sẻ cảm nhận cá nhân, đồng thời lắng nghe đối phương. Việc duy trì kết nối không chỉ nằm ở yếu tố thể chất mà còn ở sự quan tâm, đồng cảm và những trải nghiệm chung.

Làm gì để cải thiện sự gắn kết?

Một số cách đơn giản có thể giúp các cặp đôi tìm lại sự kết nối:

- Dành thời gian cho nhau nhiều hơn trong đời sống thường ngày

- Giảm căng thẳng bằng việc nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân

- Tạo ra những trải nghiệm chung, thay đổi thói quen đơn điệu

- Tìm đến chuyên gia nếu vấn đề kéo dài và khó tự giải quyết