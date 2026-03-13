'Bài tập về nhà' giúp cải thiện đời sống tình dục

Theo nhà trị liệu tình dục Katie Bottle, nhiều vấn đề trong đời sống chăn gối bắt nguồn từ sự xấu hổ, kỳ vọng sai lệch và thiếu giao tiếp giữa các cặp đôi.

Nhiều người không có đời sống tình dục viên mãn bởi còn nhiều định kiến, suy nghĩ sai lầm về chuyện chăn gối. Ảnh: The New York Times.

Trong nhiều năm làm việc, chuyên gia trị liệu tâm lý - tình dục Katie Bottle (Anh) từng gặp nhiều khách hàng đang bế tắc trong chuyện chăn gối hoặc không có được khoái cảm như mong muốn.

Với kinh nghiệm của bản thân, bà đồng thời rút ra 7 điều quan trọng có thể giúp mọi người cải thiện đời sống tình dục, được bà chia sẻ trên The Telegraph.

Tránh nói về tình dục thường xuất phát từ những lý do sai lầm

Việc né tránh chủ đề tình dục phổ biến đến mức người ta hiếm khi tự hỏi nguyên nhân sâu xa là gì. Qua kinh nghiệm của Katie, đằng sau sự né tránh hoặc gượng gạo thường là một nỗi sợ bị phóng đại thành thảm họa.

Nhiều người vô thức tin rằng nếu nói về tình dục, họ có thể phát hiện những sự thật đáng sợ, chẳng hạn như bạn đời đang tưởng tượng về người khác, hoặc người khác giỏi chuyện giường chiếu hơn mình rất nhiều. Nhưng những nỗi sợ tồi tệ nhất chưa được kiểm chứng này hiếm khi phản ánh thực tế.

"Một khách hàng từng nói với tôi: 'Tôi nghĩ anh ấy không còn thấy tôi hấp dẫn nữa kể từ khi tôi sinh con'. Tôi hỏi lại: 'Điều gì khiến bạn nghĩ vậy? Bạn đã hỏi anh ấy chưa? Bạn có hỏi xem anh ấy đang trải qua điều gì hoặc tò mò về những thay đổi trong đời sống tình dục của hai người không?'", bà kể.

Theo Katie, hãy cố gắng buông bỏ những giả định và kỳ vọng, và thực sự tìm hiểu điều gì đang xảy ra với bạn đời của mình.

Sự xấu hổ là “kẻ giết chết” đam mê

Nhiều người mang trong mình cảm giác xấu hổ vô thức, điều này ảnh hưởng mạnh mẽ tới ham muốn tình dục.

Sự xấu hổ đôi khi bắt nguồn từ trải nghiệm tình dục tiêu cực, nhưng cũng có thể xuất phát từ thời thơ ấu. Nhiều người ngạc nhiên khi nhận ra đời sống tình dục của mình bị ảnh hưởng bởi những niềm tin hoặc cảm xúc vốn ban đầu không liên quan tới tình dục.

Không ít cặp đôi còn xấu hổ khi trao đổi về tình dục. Ảnh: The New York Times.

Trong trị liệu, điều này liên quan đến khái niệm “điều kiện của giá trị bản thân” - niềm tin rằng ta chỉ đáng giá nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Khi tháo gỡ những điều kiện đó, con đường dẫn tới đam mê sẽ rộng mở hơn.

Ham muốn có thể thay đổi

Nhiều khía cạnh trong đời sống tình dục có thể được cải thiện thông qua trị liệu. Sự chênh lệch ham muốn là điều rất phổ biến, nhưng hoàn toàn có khả năng khiến hai người dần trở nên đồng điệu hơn.

Tương tự, nhiều người nghĩ rằng họ chỉ có một cách duy nhất để đạt cực khoái, nhưng điều đó cũng có thể thay đổi. Khi tập trung vào cảm giác và khám phá các dạng tiếp xúc khác nhau, họ có thể phát hiện những nguồn khoái cảm mới.

Tư duy “phải đạt được thành tích” không giúp ích cho tình dục

Áp lực phải đạt được mục tiêu có thể làm giảm đáng kể chất lượng đời sống tình dục. Điều này thường thấy ở những cặp đôi đang cố gắng có con.

Nhiều người sẽ bớt lo lắng nếu họ biết rằng trải nghiệm tình dục của con người đa dạng đến mức nào. Có những phụ nữ chưa từng tìm hiểu cơ thể mình, có những cặp vợ chồng đã kết hôn nhưng chưa từng quan hệ tình dục.

Lên kế hoạch cho "chuyện ấy"

Nhiều người tin rằng tình dục phải hoàn toàn tự phát. Họ tưởng tượng việc quan hệ bất ngờ vài lần mỗi tuần, diễn ra một cách rất tự nhiên. Nhưng thực tế, cuộc sống thường khiến điều đó khó xảy ra.

Việc lên kế hoạch sẵn cho chuyện chăn gối có thể giúp tăng sự hưng phấn. Ảnh: Pexels.

Khi kỳ vọng sự tự phát, các cặp đôi cũng không nói trước về tình dục, vì họ nghĩ mình phải tự hiểu nhau. Nhưng điều đó không thực tế.

Nhiều người ban đầu không thích ý tưởng lên kế hoạch cho việc quan hệ, nhưng thực tế điều này có thể rất gợi cảm. Những tin nhắn trong ngày về địa điểm và thời gian có thể làm tăng sự hưng phấn. Thậm chí, việc quyết định trước rằng hôm nay sẽ không quan hệ cũng dễ chịu hơn việc một người chủ động rồi bị từ chối.

Điều quan trọng là sự chân thực, không phải vẻ ngoài hấp dẫn

Rất nhiều người, bất kể giới tính, có cảm xúc tiêu cực về cơ thể mình và lo lắng rằng mình không đủ hấp dẫn đối với nửa kia. Nhưng thứ tạo nên sự kết nối tình dục thỏa mãn không phải ngoại hình, mà là cảm xúc chân thật. Sự chân thực là liều thuốc giải cho xấu hổ và bất an, đồng thời là chìa khóa của sự thân mật.

"Khi khách hàng cảm thấy thiếu tự tin, chúng tôi thường xem xét mối quan hệ của họ: liệu họ có được chấp nhận đúng con người mình hay không, và họ có tự hào về những gì cơ thể mình làm được hay không. Làm việc với con người chân thật của mỗi người có thể mang lại thay đổi rất mạnh mẽ", Katie nói.

Có một thứ gọi là “bài tập về nhà tình dục”

“Bài tập về nhà” trong trị liệu tình dục có thể bao gồm viết nhật ký, các bài tập khám phá bản thân hoặc massage toàn thân.

Một bài tập kinh điển là tạm thời tránh quan hệ thực sự. Điều này loại bỏ mục tiêu “phải đạt được” trong tình dục và giúp hai người tập trung nhiều hơn vào cảm giác và cảm xúc.

Theo Katie, với nhiều cặp đôi, điều này có thể mang lại sự thay đổi lớn, ngay cả khi họ đã quan hệ với nhau trong nhiều năm.