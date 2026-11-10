Điều gì tạo nên thành công của Real Madrid?

Real Madrid không chỉ nổi tiếng nhờ bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, mà còn bởi triết lý đặt chiến thắng lên trên tất cả.

Real Madrid trung thành với việc tuyển mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới về thi đấu. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn "Với Real Madrid, chiến thắng là tất cả: Góc nhìn của Lourenco Pereira”, tác giả Pereira cho rằng sức hấp dẫn của đội bóng bắt nguồn từ những giá trị mà họ đại diện: sự cao quý, tinh thần thực tế, tham vọng chiến thắng, bản lĩnh và tính trình diễn. Theo ông, đây cũng là những phẩm chất mà người Tây Ban Nha muốn nhìn thấy ở chính mình.

Real từ lâu được xem là một trong những câu lạc bộ bóng đá thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, vị thế đặc biệt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không chỉ đến từ những danh hiệu, mà còn nằm ở triết lý chiến thắng, khả năng thích nghi và cách xây dựng thương hiệu vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao.

Nhận định trên đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: Tại sao Real vẫn được xem là câu lạc bộ tiêu biểu nhất của bóng đá Tây Ban Nha, ngay cả khi đội hình của họ không đóng góp bất kỳ cầu thủ nào cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026, giải đấu mà Tây Ban Nha sau đó đăng quang? Câu trả lời nằm ở bản sắc đặc biệt của đội bóng thành Madrid.

Theo Pereira, điểm khác biệt lớn nhất của Real là chiến thắng gần như trở thành hệ tư tưởng duy nhất. Đội bóng không đặt nặng việc đại diện cho một vùng đất hay cộng đồng cụ thể, mà hướng đến mục tiêu chinh phục thành công. Chính điều đó giúp Real dễ dàng được người hâm mộ trên toàn thế giới đón nhận.

Real luôn là đại diện ưu tú của bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Barcelona mang trong mình bản sắc Catalonia rõ nét. Đội chủ sân Camp Nou luôn gắn liền với niềm tự hào vùng miền và những giá trị văn hóa riêng. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Barcelona vẫn có phần bị giới hạn bởi yếu tố bản sắc địa phương khi so sánh với sức ảnh hưởng toàn cầu của Real.

Tác phẩm của Pereira cung cấp nhiều góc nhìn khác đáng chú ý về lịch sử Real. Theo tác giả, "Galacticos" không đơn thuần là chiến lược đưa những ngôi sao hàng đầu về sân Bernabeu. Perez sớm nhận ra sức hút thương mại của các cá nhân có thể vượt qua giá trị của một tập thể, đặc biệt trong thời đại trò chơi điện tử và những trận đấu trực tuyến. Real vì thế không chỉ kinh doanh bóng đá, mà còn chủ động xây dựng một nền văn hóa sản xuất nội dung xoay quanh những siêu sao.

Chiến lược này giúp đội bóng duy trì sức hút trên thị trường, nhưng cũng tạo ra những hệ quả nhất định. Việc liên tục chiêu mộ cầu thủ nổi tiếng khiến các tài năng trưởng thành từ học viện khó tìm được cơ hội thể hiện. Những trường hợp như Juan Mata hay Alvaro Negredo phải rời đội bóng để tìm kiếm con đường phát triển sự nghiệp.

Sự khác biệt giữa Real và Barcelona cũng được thể hiện qua cách hai đội phát triển. Barcelona kiên định với triết lý bóng đá, bản sắc và niềm tự hào vùng miền. Trong khi đó, Real luôn sẵn sàng thay đổi để thích nghi với thời đại.

Chính khả năng thích ứng ấy là yếu tố Pereira xem như nền tảng cho sự vĩ đại của đội bóng Hoàng gia. Real không nhất thiết phải đại diện cho mọi giá trị của bóng đá Tây Ban Nha. Họ chinh phục thế giới bằng một bản sắc riêng: luôn hướng đến chiến thắng và không ngừng thay đổi để duy trì vị thế.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.