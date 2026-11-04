Kỷ lục của Ronaldo vẫn nằm ngoài tầm với của Kane

Harry Kane không thể ghi bàn trước Atletico Madrid, qua đó lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục lập công trong 11 trận Champions League liên tiếp của Cristiano Ronaldo.

Harry Kane tung ra năm cú sút nhưng không ghi bàn trước Atletico Madrid, khiến chuỗi 10 trận liên tiếp lập công tại Champions League khép lại.

Bayern Munich đánh bại Atletico Madrid 2-0 ngay trên sân Metropolitano rạng sáng 4/11, nhưng Harry Kane có lý do để tiếc nuối. Tiền đạo người Anh trải qua 90 phút không ghi bàn, khiến chuỗi 10 trận liên tiếp lập công tại Champions League phải dừng lại.

Trước chuyến làm khách tại Madrid, Kane đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục ghi bàn trong 11 trận Champions League liên tiếp của Cristiano Ronaldo. Siêu sao Bồ Đào Nha thiết lập thành tích trong màu áo Real Madrid giai đoạn 2017-2018, với tổng cộng 17 pha lập công.

Chuỗi trận của Ronaldo bắt đầu từ cú đúp vào lưới Juventus ở chung kết Champions League 2017. Anh sau đó ghi bàn trong cả sáu trận vòng bảng mùa 2017/18, trước khi tiếp tục lập công ở vòng knock-out trước PSG và Juventus.

Gần chín năm trôi qua, kỷ lục ấy vẫn chưa bị phá vỡ. Kane là người tiến gần nhất với 10 trận ghi bàn liên tiếp, vượt qua thành tích chín trận của Robert Lewandowski và Ruud van Nistelrooy.

Trước Atletico, Kane có không ít cơ hội kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng. Anh tung ra năm cú sút, nhiều nhất trong số các cầu thủ trên sân, nhưng không lần nào đưa bóng trúng đích.

Trong hiệp một, chân sút Bayern thực hiện pha ngả người dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành. Sau giờ nghỉ, anh tiếp tục xuất hiện ở những vị trí thuận lợi, song không thể tìm được bàn thắng.

Cristiano Ronaldo ghi 17 bàn trong 11 trận Champions League liên tiếp giai đoạn 2017-2018, kỷ lục vẫn chưa có cầu thủ nào san bằng.

Các chuyên gia TNT Sports nhận xét Kane có dấu hiệu nóng vội khi đứng trước cơ hội chạm đến kỷ lục của Ronaldo. Trước trận đấu này, tiền đạo người Anh cũng trải qua màn trình diễn không như mong đợi trước Dortmund, khi đá hỏng phạt đền và bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn.

Dù vậy, Kane vẫn góp công vào chiến thắng của Bayern. Phút 74, anh thực hiện đường chuyền thuận lợi để Konrad Laimer dứt điểm đánh bại Jan Oblak, ấn định tỷ số 2-0. Trước đó, Lennart Karl mở tỷ số cho đại diện Bundesliga ở phút 54.

Bình luận trên TNT Sports, cựu tiền vệ Owen Hargreaves đánh giá cao khả năng quan sát của Kane trong tình huống kiến tạo. Thay vì cố gắng dứt điểm, tiền đạo Bayern chọn phương án chuyền bóng, giúp Laimer có đủ khoảng trống để kết thúc pha tấn công.

Theo thống kê của UEFA trước trận gặp Atletico, Kane sở hữu 58 bàn sau 73 lần ra sân tại Champions League, đứng thứ tám trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu. Anh đồng thời là chân sút người Anh có thành tích tốt nhất ở sân chơi này.

Ở tuổi 33, Kane vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể và vừa giành Quả bóng Vàng 2026. Tuy nhiên, việc không thể chọc thủng lưới Atletico đồng nghĩa anh phải bắt đầu lại nếu muốn một lần nữa thách thức cột mốc của Ronaldo.

Sau gần một thập kỷ, kỷ lục 11 trận ghi bàn liên tiếp vẫn là một trong những dấu ấn nổi bật nhất mà Ronaldo để lại tại Champions League.