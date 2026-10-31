Mbappe hụt Quả bóng vàng trong gang tấc

Kylian Mbappe chỉ kém Harry Kane một khoảng cách rất nhỏ trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2026.

Mbappe chưa có Quả bóng vàng sau 9 lần được đề cử. Ảnh: Reuters.

France Football vừa chính thức công bố kết quả bình chọn Quả bóng vàng 2026. Harry Kane giành chiến thắng với 1.055 điểm, trong khi Kylian Mbappe xếp thứ hai với 1.027 điểm. Chỉ 28 điểm ngăn tiền đạo người Pháp chạm tay vào danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Đây là một trong những cuộc đua sít sao nhất lịch sử Ballon d'Or. Theo L'Équipe, Kane nhận được 40 lượt bầu chọn ở vị trí số một, còn Mbappe có 23 lần được các nhà báo chọn là cầu thủ hay nhất thế giới. Khoảng cách giữa hai ngôi sao được duy trì đến những lá phiếu cuối cùng.

L'Equipe khẳng định đây là cuộc bầu chọn sít sao thứ 4 trong lịch sử 70 năm của giải thưởng và là cuộc bầu chọn sát sao nhất kể từ khi Lionel Messi đánh bại Virgil van Dijk với cách biệt 7 điểm vào năm 2019.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 9 Mbappe góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng. Sau nhiều năm chờ đợi, tiền đạo Real Madrid cuối cùng cũng cán đích ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể chạm tới danh hiệu mà mình theo đuổi.

Kane vượt Mbappe để giành QBV.



Giám đốc France Football Vincent Garcia tiết lộ sự hồi hộp kéo dài đến tận phút cuối. Ngay cả khi lên đường tới London dự lễ trao giải, các ứng viên vẫn không biết chắc ai sẽ chiến thắng.

Mbappe cũng không nhận được sự ủng hộ đồng đều từ các ban giám khảo. Hy Lạp, Scotland và Ukraine không đưa tiền đạo người Pháp vào danh sách bình chọn. Trung Quốc thậm chí xếp anh ở vị trí thứ năm, đồng thời chọn Lionel Messi là cái tên đứng đầu.

Trong khi đó, Messi đứng thứ năm chung cuộc với 612 điểm. Lamine Yamal xếp thứ ba với 881 điểm, còn Rodri đứng thứ tư với 726 điểm. Tiền vệ người Tây Ban Nha nhận được lựa chọn số một từ 10 quốc gia, trong đó có lá phiếu đến từ Việt Nam.

Giải thưởng được quyết định bởi một hội đồng giám khảo gồm 100 nhà báo quốc tế. Hệ thống tính điểm như sau: 15 điểm cho vị trí thứ nhất, 12 điểm cho vị trí thứ hai, 10 điểm cho vị trí thứ ba, sau đó là 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm cho các vị trí còn lại trong top 10.

Mbappe không vui Đoạn clip ghi lại phản ứng của ngôi sao Real Madrid và tuyển Pháp tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2026 nhanh chóng được nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ