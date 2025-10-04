Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở TP.HCM và 3 tỉnh

Trong tuần (từ 28/9 đến 3/10), tại TP.HCM và các tỉnh Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Gia Lai đã diễn ra các Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Điện. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Sáng 3/10, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Điện, Phó chánh Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh kể từ ngày 1/10. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Trần Minh Thái, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải.

Điều động, chỉ định ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn. Điều động, chỉ định ông Trần Văn Thống, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư phường Bảo An.

Điều động, bổ nhiệm ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn, giữ chức Giám đốc Sở Công thương; ông Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lê Phạm Quốc Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ, lãnh đạo vừa được điều động, bổ nhiệm.

Trước đó vào ngày 1/10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định điều động ông Nguyễn Bá Thạch, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra tỉnh.

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Dũng Linh, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, giữ chức Giám đốc Trung tâm này. Quyết định điều động ông Cái Minh Tùng, Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh, đến nhận công tác tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.

Quyết định điều động ông Trần Nguyên Tú, Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, đến nhận công tác tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh.

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Gần, Trưởng phòng Điều hành dự án 1 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa) cùng các lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao quyết định và hoa chúc mừng ông Lê Hoàng Hải (thứ hai từ phải qua) và ông Lê Anh Tú. Ảnh: SGGP.

Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chúc mừng Ban Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Ảnh: Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì Lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Theo Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM công bố các quyết định cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Hoàng Ngân được điều động đến nhận công tác tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, giữ chức Giám đốc.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng điều động, bổ nhiệm các Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, gồm: ông Trương Trung Kiên, ông Phạm Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Điều động ông Nguyễn Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.HCM trao quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM điều động bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp), giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Bổ nhiệm ông Vũ Đình Quân, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành -TNHH Một thành viên, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên.