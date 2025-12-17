Điều chưa biết về cha đẻ tiểu thuyết đồ họa

Cuộc đời và sự nghiệp của cha đẻ tiểu thuyết đồ họa Will Eisner được thể hiện qua cuốn tiểu sử đồ họa “Will Eisner: A Comic Biography”, theo Unpack.

Ảnh: Wired.

Từ rất lâu trước khi tiểu thuyết đồ họa lọt vào danh sách ăn khách và nhận được nhiều giải thưởng văn học, Will Eisner là người tiên phong khẳng định sức hút của đồ họa và truyện tranh. Giờ đây, một cuốn tiểu sử mới dưới dạng đồ họa đang khắc họa lại di sản của ông.

Will Eisner: A Comics Biography của họa sĩ Dan Mazur và nhà văn Stephen Weiner, kể về cuộc đời của nhà văn Do Thái này, từ những ngày đầu bươn chải ở New York thời kỳ Đại suy thoái cho đến tác phẩm đột phá The Spirit, và sau đó là quá trình ông phát triển truyện tranh thành một hình thức văn học mới.

Gốc gác Do Thái của Will Eisner

Trước đây, những đóng góp của Eisner cho truyện tranh từng bị lu mờ do bản sắc Do Thái của ông.

Cuốn sách ra mắt tháng 7 năm nay. Ảnh: Unpack.

Như Mazur và Weiner giải thích trong cuốn tiểu sử, Eisner không chỉ tiên phong trong việc phát triển một ngôn ngữ hình ảnh mới, ông còn sử dụng nó để khám phá các chủ đề xã hội như di cư, sự kháng cự, sự đồng hóa và đức tin.

Lớn lên ở Brooklyn trong thời kỳ Đại suy thoái, William Erwin Eisner sống trong một gia đình Do Thái thuộc tầng lớp lao động. Ông trải qua cảnh nghèo đói và chủ nghĩa bài Do Thái từ nhỏ.

Những trải nghiệm đó đã định hình chiều sâu cảm xúc trong cách kể chuyện của ông khi ông phải học cách tự bảo vệ mình, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp.

Sự nghiệp truyện tranh của Will Eisner

Weiner giải thích: "Hầu hết người sáng tác truyện tranh thời kỳ đầu đều là người Do Thái và Eisner là một trong những người nổi bật nhất".

Là một người ủng hộ truyện tranh từ sớm, Eisner lần đầu tiên tạo dựng dấu ấn trong ngành book packaging (dịch vụ sản xuất trọn gói nội dung và thiết kế sách cho nhà xuất bản), bán truyện tranh minh họa cho các nhà xuất bản vào những ngày đầu bùng nổ truyện tranh.

Chẳng bao lâu sau, ông bắt đầu đổi mới không chỉ về nội dung mà còn về hình thức, tìm ra những cách mới để kể chuyện bằng hình ảnh. Bước đột phá lớn của ông đến với một cuốn truyện tranh khổ nhỏ có tên The Spirit.

Đây là câu chuyện về một chiến binh chống tội phạm đeo mặt nạ được phát hành trên các tờ báo phát hành chủ nhật từ ngày 2/6/1940- 5/10/1952. Trong các trang truyện, nhân vật Denny Coyle đã chiến đấu với tội phạm ở nhiều bối cảnh, trong những con hẻm nhỏ ở thành thị, những nơi ẩn náu tối tăm và thậm chí cả trên Mặt Trăng.

Ảnh: CBR.

Giống rất nhiều họa sĩ Do Thái cùng thế hệ, Eisner đã chuyển sang truyện tranh và đồ họa sau khi bị loại khỏi các lĩnh vực sáng tạo "nghiêm túc" hơn như quảng cáo.

Vào thời điểm đó, chủ nghĩa bài Do Thái trong các tổ chức thường hạn chế cơ hội cho các họa sĩ minh họa và nhà văn Do Thái trong các phương tiện truyền thông chính thống. Mazur nói "Truyện tranh là một thể loại mới và bị coi thường".

Cha đẻ của tiểu thuyết đồ họa

Tác phẩm A Contract with God của Will Eisner được công nhận rộng rãi là tiểu thuyết đồ họa đầu tiên, mở đường khẳng định vai trò của truyện tranh và hình thức nghệ thuật đồ họa như một thể loại mới của văn học chính thống.

Được phát hành năm 1978, tác phẩm kinh điển này là tập hợp bốn câu chuyện liên kết với nhau, lấy bối cảnh tại một khu nhà ổ chuột hư cấu ở Bronx trong thời kỳ Đại suy thoái. Các câu chuyện phản ánh những khó khăn và khát vọng của các gia đình nhập cư, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Eisner.

Trung tâm của tác phẩm là câu chuyện cùng tên, khám phá các chủ đề về đức tin và nỗi đau khổ của con người, được lấy cảm hứng từ bi kịch cá nhân về cái chết của con gái Eisner.

Cách tiếp cận sáng tạo của Eisner đã kết hợp nghệ thuật vẽ và giọng văn tự sự để truyền tải sự cộng hưởng cảm xúc sâu sắc. Cách kết hợp này đã thách thức những quan niệm truyền thống về truyện tranh vào thời điểm đó.

Sau A Contract with God, Eisner tiếp tục sáng tạo nên những tiểu thuyết đồ họa có sức ảnh hưởng, tập trung vào các chủ đề cá nhân và xã hội. Những tác phẩm của ông dần khẳng định chỗ đứng của thể loại này trong thế giới văn học chính thống.

Những đóng góp của ông đã khiến thế hệ sau dùng tên của ông đặt cho Giải thưởng truyện tranh Will Eisner nhằm tôn vinh sự sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật truyện tranh.

"Will Eisner cũng là một trong những họa sĩ truyện tranh có ảnh hưởng nhất trong lịch sử truyện tranh Mỹ. Có thể nói Eisner đã tạo ra ngôn ngữ kể chuyện của truyện tranh Mỹ", Mazur và Weiner chia sẻ.