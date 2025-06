'Điệp viên 007' có đạo diễn mới

Theo Variety, Amazon MGM Studios công bố Denis Villeneuve được chọn mặt gửi vàng cho vai trò đạo diễn phần phim mới về điệp viên James Bond. Nam đạo diễn bày tỏ sự phấn khích khi được xướng tên, cam kết tôn trọng các giá trị làm nên thương hiệu, đồng thời mở đường cho kỷ nguyên mới.

“Một trong những ký ức đầu đời của tôi về điện ảnh gắn liền với điệp viên 007. Tôi lớn lên với những bộ phim về James Bond. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Bond. Với tôi, anh ấy là một lãnh địa tuyệt đối thiêng liêng", Denis Villeneuve nói.

Chia sẻ thêm về lựa chọn này, Mike Hopkins - giám đốc Prime Video và Amazon MGM Studios kỳ vọng vào màn tái xuất của điệp viên huyền thoại: “James Bond nằm trong tay một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất hiện nay và chúng tôi rất mong chờ được bắt đầu cuộc phiêu lưu tiếp theo với 007”.

Đạo diễn Denis Villeneuve (trái) hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho loạt phim 007. Ảnh: Den of Geek.

Trong sự nghiệp đạo diễn, Denis Villeneuve nổi tiếng khi đảm nhận thương hiệu khoa học viễn tưởng đình đám Dune (2021), Dune: Part Two (2024) và sắp tới là Dune: Messiah, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Trước đó, Denis Villeneuve gây ấn tượng mạnh với Arrival (2016), tác phẩm giành tượng vàng Oscar tại hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc.

Kể từ khi Amazon tiếp quản MGM vào năm 2022, chuyện gì xảy ra với James Bond luôn là chủ đề được người hâm mộ toàn cầu quan tâm. Hiện, thông tin về người tiếp nối di sản James Bond vẫn chưa được tiết lộ, song một số cái tên xuất hiện dựa trên kỳ vọng từ khán giả. Đơn cử, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Tom Hardy, Taron Egerton là những ứng cử viên tiềm năng.

Năm 2021, sau 15 năm, Daniel Craig chính thức nói lời chia tay với James Bond và khán giả toàn cầu trong bom tấn No Time to Die. Trải qua 7 đời diễn viên, từ Sean Connery tới Daniel Craig cùng 27 bộ phim, James Bond là tượng đài bất tử về thể loại gián điệp, tình báo.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Cuốn truyện Stephen King viết trong 45 năm. Tác phẩm mang tên You like it darker bao gồm 12 tập truyện ngắn. Các câu chuyện là sự kết hợp của nhiều thể loại nhỏ từ kinh dị sinh tồn, kinh dị huyền bí, viễn tưởng đến chính kịch tội phạm. Một số truyện còn được độc giả coi như phần mở rộng của các cuốn tiểu thuyết trước đó.