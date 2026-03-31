Diễn viên trẻ 'tệ nhất Trung Quốc'

Trương Lăng Hách dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên tệ nhất (sinh sau năm 1995) do dân mạng Trung Quốc bình chọn.

Theo tờ Sohu, lứa diễn viên sinh sau năm 1995 có rất nhiều cái tên sở hữu ngoại hình sáng, như Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Tống Uy Long... Dù thu hút đông đảo người hâm mộ, diễn xuất của họ lại liên tục vấp tranh cãi trái chiều.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc mở cuộc bình chọn top 10 diễn viên sinh sau năm 1995 có diễn xuất tệ nhất. Kết quả, Trương Lăng Hách là cái tên dẫn đầu bảng. Một số cái tên khác trong danh sách này là Vương Nhất Bác, Phạm Thừa Thừa, Vương Hạc Đệ hay Đặng Vi...

Trương Lăng Hách được nhận xét có lợi thế ngoại hình, song kể từ khi thử sức diễn xuất tới nay vẫn chưa thoát được mác "bình hoa di động". Do không xuất thân là diễn viên chính quy, nền tảng diễn xuất của Trương Lăng Hách không vững. Mặt khác, một số luồng ý kiến cho rằng Trương Lăng Hách thiếu tài năng, cũng không nghiêm túc trau dồi diễn xuất sau mỗi dự án tham gia.

Với Ninh An như mộng, Trương Lăng Hách bị đánh giá có màn thể hiện nhạt nhòa trong vai nam chính. Anh hoàn toàn không lột tả được sự thâm trầm, mưu sâu của nhân vật. Còn với Độ Hoa Niên - một trong số "tượng đài" trong lòng fan ngôn tình cổ trang, Trương Lăng Hách tiếp tục bị nhận xét đuối sức, biểu cảm đơ cứng, gượng gạo.

Với dự án mới nhất Trục Ngọc, diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi. Một số luồng ý kiến cho rằng so với các dự án trước, tài tử sinh năm 1997 đã có tiến bộ nhất định về biểu cảm. Tuy nhiên, anh vẫn bị chê bai, chế giễu vì làm sai lệch hình tượng nhân vật. Việc trang điểm lố với son môi đỏ, kẻ mắt đậm và kem nền dày bị nhận xét là kệch cỡm với hình tượng một tướng quân ra trận.

Thậm chí, Trương Lăng Hách còn bị mỉa mai là "tướng quân kem nền", hay "đánh nền trước đánh giặc sau"... Gần đây, làn sóng phẫn nộ về diễn viên trẻ dấy lên sau khi anh có phát ngôn được cho là miệt thị ngoại hình người Đông Nam Á. Phát ngôn của ngôi sao Trục Ngọc nhận về bão chỉ trích. Sau đó, anh phải lên tiếng xin lỗi.