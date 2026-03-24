Diễn viên một mình đóng 20 vai trong 'Tây du ký'

Dù không phải diễn viên chính, nhưng nam nghệ sĩ được xem là góp mặt trong hầu hết tập phim của "Tây du ký 1986" khi hoá thân thành nhiều nhân vật khác nhau.

Sau hơn 3 thập kỷ, Tây du ký 1986 vẫn được xem là tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Phim được thực hiện với kinh phí eo hẹp ở thời điểm còn nhiều khó khăn. Chính bởi vậy có rất nhiều diễn viên phải một mình đóng nhiều vai, trong đó chính là diễn viên Lý Kiến Thành với trên dưới 20 vai diễn khác nhau.

Diễn viên "vạn năng" của Tây du ký

Lý Kiến Thành sinh năm 1938, xuất thân là diễn viên hí kịch của đoàn văn công Dương Châu. Bên cạnh đó, Lý Kiến Thành xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như Cuộc hôn nhân tiểu muội, Chị gái họ Lưu, Cô gái tóc trắng,... Đa phần những vai diễn của ông đều là vai phản diện.

Vào thời điểm sản xuất Tây du ký, Lý Kiến Thành là nghệ sĩ nổi tiếng khi ở tuổi 30. Khi đó, đoàn làm nhận thấy thiếu nhân vật thái giám nham hiểm, xảo quyệt nên đã đến đoàn nghệ thuật Dương Châu để tuyển chọn diễn viên.

Lý Kiến Thành đảm nhận đến 20 vai khác nhau trong "Tây du ký 1986".

Vốn có sở trường đóng phản diển, Lý Kiến Thành được mời thử vai. Cuối cùng, đạo diễn Dương Khiết đã chọn nam diễn viên họ Lý. Với kinh nghiệm dày dặn cũng như vào nhiều vai ác, khi đảm nhận vai thái giám, Lý Kiến Thành đã khắc hoạ được hình ảnh của tên thái giám xấu xa nham hiểm, xảo quyệt này trở nên sống động.

Chính vì thành công của vai diễn này, cố đạo diễn Dương Khiết nhận ra tài năng diễn xuất của Lý Kiến Thành để mời ông tham gia đoàn phim, góp mặt vào nhiều vai phụ khác. Cũng vì thế, ông đã theo đoàn quay suốt 4 năm trời.

Ngoài công việc diễn xuất, Lý Kiến Thành còn phụ trách công việc thực địa của đoàn phim, sắp xếp lịch trình và trang điểm cho các diễn viên. Cố đạo diễn Dương Khiết từng đánh giá Lý Kiến Thành vào thời điểm đó là "diễn viên vạn năng". Nam diễn viên không ngại vất vả, làm nhiều việc trong đoàn và đóng các vai phụ, sẵn sàng cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

Sống an yên tuổi già

Ngoại trừ dàn diễn viên chính, Lý Kiến Thành là nghệ sĩ góp mặt trong hầu hết tập phim của Tây du ký 1986. Nam diễn viên đảm nhiệm nhiều vai trò từ hậu trường đến diễn xuất trong bộ phim. Không những vậy, khán giả không hề nhận ra nhân vật đó do cùng một diễn viên thể hiện, chứng minh khả năng biến hóa tuyệt vời của các nghệ sĩ gạo cội.

Tổng cộng, Lý Kiến Thành đảm nhận hơn 20 vai trong phim. Các vai tiêu biểu trong Tây du ký 1986 của Lý Kiến Thành phải kể đến như Tinh Tế quỷ, Sư tử vàng thành tinh, Lý Ngư Tinh, Linh Lợi Quỷ, Tôn Giả ở Tây Thiên, nhà sư, thái giám, thần tiên,...

Thậm chí, ít ai biết ông từng đóng vai Trư Bát Giới trong một tập. Khi chia sẻ về các vai diễn chính ông cũng không thể nhớ hết tất cả những lần mình xuất hiện trong Tây du ký.

Lý Kiến Thành (ngoài cùng bên trái) trong lần hội ngộ dàn diễn viên "Tây du ký 1986".

Vào năm 2013, Lý Kiến Thành có dịp hội ngộ cùng đoàn làm phim khi tham gia một chương trình truyền hình. Thời điểm đó, dù đã gần ở tuổi 80 song Lý Kiến Thành vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn.

Hiện tại, nam diễn viên gạo cội đã bước sang độ tuổi U90. Theo truyền thông Hoa ngữ, ông đang có cuộc sống vui vẻ và an hưởng tuổi già bên vợ con.