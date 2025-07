Diễn viên Lý Minh Đức đi tù

Lý Minh Đức đánh mất tương lai vì giây phút say xỉn. Anh bị tuyên án 6 tháng tù giam, trở thành nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức.

Ngày 31/7, trang 163 đưa tin vụ việc nam diễn viên Lý Minh Đức đập phá xe hơi, trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho chủ xe đã có diễn biến mới. Chủ xe là biên kịch Dương Dương cho biết Lý Minh Đức bị giam giữ 6 tháng và phải bồi thường 200.000 NDT (khoảng 730 triệu đồng).

Trên trang cá nhân, biên kịch Dương Dương viết: "Phải mất nửa năm, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tôi hứa có lời giải thích cho mọi người, giờ cũng xem như chấm dứt vụ việc tại đây. Lý Minh Đức bị tuyên 6 tháng tù giam và bồi thường dân sự 200.000 NDT (khoảng 730 triệu đồng). Hy vọng anh ấy có thể rút ra bài học và sống tốt hơn".

Lý Minh Đức bị phạt 6 tháng tù giam vì phá hoại xe của người khác.

Đầu tháng 2, tờ Sohu đưa tin cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bắt giữ Lý Minh Đức vì say rượu, đập phá xe của người khác. Trước đó, người dân ở Triều Dương báo cáo lên cảnh sát việc một người đàn ông đập phá xe trong tình trạng say xỉn. Lấy lý do chiếc xe đỗ sai vị trí và chắn đường của anh, Lý Minh Đức đạp cửa, cạy logo xe và đá vào gương chiếu hậu.

Khi chủ xe liên hệ với Lý Minh Đức, nam diễn viên tỏ ra hối lỗi, thừa nhận sai lầm, cam kết sẽ bồi thường. Tuy nhiên, khi nhận bảng chi phí sửa chữa chi tiết hết 90.000 NDT (hơn 320 triệu đồng), Lý Minh Đức lại lật lọng, chặn liên lạc của nạn nhân. Sau đó, biên kịch Dương Dương đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Lý Minh Đức cũng biến mất khỏi mạng xã hội, chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

Lý Minh Đức sinh năm 1996 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, là diễn viên điện ảnh và truyền hình tại Trung Quốc đại lục. Anh đã tham gia các bộ phim như Cá mực hầm mật, Trù nương cuối cùng, Tử dạ quy, Cẩm nguyệt như ca, Ngọc cốt dao, Người theo đuổi ánh sáng, Chúng ta đáng yêu như thế...

Tháng 1, Lý Minh Đức gây xôn xao dư luận khi tố cáo đoàn phim Tâm nhân hành bắt nạt, chèn ép anh. Ngoài ra, nam diễn viên còn cáo buộc Mã Thiên Vũ trong quá trình quay phim thường xuyên "đi muộn về sớm" và "không đọc kịch bản". Sau đó, Lý Minh Đức tuyên bố rời khỏi ngành giải trí.

Lúc đầu, khán giả ủng hộ Lý Minh Đức vạch trần việc bị phân biệt đối xử tại đoàn phim. Tuy nhiên, sau đó có nhiều bằng chứng cho thấy Lý Minh Đức mới là người có cách hành xử lỗ mãng, không thể giữ bình tĩnh, cảm xúc thay đổi thất thường. Sau đó, đoàn phim đã quyết định quay lại các cảnh quay của Lý Minh Đức.

Sau hai sự việc trên, trang 163 cho rằng Lý Minh Đức khó quay lại giới giải trí. Anh không chỉ vi phạm pháp luật, còn là một nhân tố thiếu sự đảm bảo, dễ nổi nóng vô cớ với ê-kíp làm phim, vì vậy, không có nhà sản xuất nào dám mạo hiểm mời Lý Minh Đức đóng phim.