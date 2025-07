Nam diễn viên bị đồn gửi bạn gái tình phí 8 triệu won

Lee Jang Woo bị nghi đã gửi 8 triệu won (khoảng 5.700 USD) cho bạn gái để làm phí chia tay và giữ im lặng.

Theo Newsis, mới đây, nam diễn viên Lee Jang Woo vướng tin đồn gửi bạn gái cũ 8 triệu won để cô chia tay và giữ im lặng rồi kết hôn với đồng nghiệp khác. Tin đồn này bắt nguồn từ bài viết có tiêu đề "Công ty quản lý của bạn trai cũ đã gửi cho tôi 8 triệu won" trên Blind. Bài viết được cho là của A, một nhân viên tại CJ.

Lee Jang Woo phủ nhận ồn ào tình cảm. Ảnh: Newsis.

Trong bài viết, cô gái này chia sẻ: "Anh trai cũ của tôi xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ và tiết lộ quá trình chuẩn bị đám cưới với bạn gái mới. Nhưng tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi nói và bạn trai cũ đã gửi cho tôi 8 triệu won để làm tiền an ủi sau khi chia tay".

Cô gái tiếp tục: "Anh ấy yêu cầu tôi giữ im lặng, đừng nhắc đến chuyện này và nói dù sao tôi cũng không có ý định kết hôn. Tôi có nên trả lại 8 triệu won đã nhận không. Hóa ra anh ấy đã phản bội tôi. Tôi rất tức giận, buồn bã và đau đớn đến mức nghĩ rằng ngày mai mình không thể đi làm, nên tôi đã nộp đơn xin nghỉ phép năm".

Ở phần bình luận, A tiết lộ bạn trai cô không quá nổi tiếng nhưng hầu hết khán giả trên 30 tuổi ở Hàn Quốc đều biết tới diễn viên này. A còn ẩn ý việc thời gian bạn trai cũ có người yêu mới có thể trùng khớp với khoảng thời 2 người vẫn ở bên nhau.

Không chỉ đích danh ai nhưng bài viết kể trên được cho nhắm đến Lee Jang Woo. Lý do là anh sắp kết hôn với nữ diễn viên Jo Hye Won. Sau đó, Lee Jang Woo phủ nhận. Anh bày tỏ bản thân cảm thấy bị xúc phạm khi vướng ồn ào.

Lee Jang Woo sinh năm 1986, nổi tiếng qua các bộ phim My Only One, Homemade Love Story…