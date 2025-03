Diễn viên Hàn qua đời ở tuổi 54

Nữ diễn viên Kang Myung Joo qua đời sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Tang lễ được gia đình tổ chức vào ngày 2/3.

Tối 28/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kang Myung Joo qua đời ở tuổi 54, sau khoảng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Theo đó, lễ tang được tổ chức vào ngày 2/3 tại bệnh viện Seoul St. Mary. Lễ an táng diễn ra cùng ngày, song địa điểm chưa được gia đình thống nhất. Chồng cùng hai con gái lo liệu hậu sự cho nữ diễn viên.

Kang Myung Joo vào vai thẩm phán trong Extraordinary Attorney Woo. Ảnh: Netflix.

Trong bài viết trên mạng xã hội, Park Se Young, con gái nữ diễn viên cho biết: "Mẹ đã rời xa chúng tôi vào chiều hôm qua. Chúng tôi sẽ rất trân trọng nếu các bạn nhớ lại những khoảnh khắc mà bà tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất".

Kang Myung Joo khởi đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1992 trong vở kịch Kuni, Nara. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều vở kịch như Gu Il-man Hamlet, Circle of Lite, Whether Human or God hay Coriolanus.

Mới đây, ngay cả khi đối đầu với căn bệnh ung thư, Kang Myung Joo vẫn thể hiện tình yêu với sân khấu trong Sweat, BEA và 20th Century Blues.

Năm 2022, Kang Myung Joo đảm nhận vai diễn thẩm phán Park In Young trong series Extraordinary Attorney Woo (tựa Việt: Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) gây sốt trên Netflix. Năm 2024, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với vai Kang Ja Kyung trong Around the Corner.