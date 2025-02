Minh tinh Nhật qua đời 3 tháng chưa được chôn cất

Gia đình chưa thể chọn địa điểm an táng cho Miho Nakayama. Tro cốt của cô vẫn được lưu giữ tại căn nhà thuê khi còn sống.

Theo China Times, gần 3 tháng sau khi qua đời, gia đình Miho Nakayama chưa thể tổ chức lễ an táng cho nữ diễn viên. Hiện, tro cốt của minh tinh Nhật Bản được lưu giữ trong ngôi nhà do cô thuê khi còn sống. Trong khi đó, Shinobu Nakayama, em gái nữ diễn viên vẫn đang tìm kiếm nơi an nghỉ phù hợp cho chị mình.

Hình ảnh Miho Nakayama lúc còn sống.

Chia sẻ thêm về chuyện này, Yoriko Muto, chủ tịch Hiệp hội chăm sóc cuối đời Nhật Bản cho biết khi có người thân qua đời khi còn trẻ, các gia đình thường giữ tro cốt sau 49 ngày. Việc sắp xếp đồ đạc của Miho Nakayama sẽ gặp khó khăn, chưa kể người sống vẫn còn đau buồn. Dẫu vậy, hiện nay có nhiều phương thức chôn cất đa dạng, thuận tiện theo mong muốn của người nhà.

Theo truyền thông Nhật Bản, Miho Nakayama từng tiết lộ cha mẹ cô đã chia tay sau khi sinh con gái thứ hai. Từ khi còn nhỏ, hai chị em đã sống với bà ngoại và họ hàng.

Thời điểm Miho Nakayama bước chân vào làng giải trí và thành lập công ty riêng, cô đã nhờ mẹ làm quản lý. Sau khi Miho Nakayama kết hôn và chuyển đến Paris vào năm 2002, mối quan hệ với mẹ và các con trở nên xa cách. Đỉnh điểm, Miho Nakayama cùng em gái thành lập một công ty mới, đồng thời cắt đứt quan hệ với mẹ.

Gác lại bất đồng trong quá khứ, mẹ cô đã tới tham dự lễ tang. Song, Shinobu Nakayama không muốn chôn cất chị gái bên cạnh nhà ngoại. Chưa kể, Shinobu gặp nhiều khó khăn để tìm địa điểm an táng do bận rộn với sự nghiệp diễn xuất của mình,

Ngày 6/12, người hâm mộ bàng hoàng khi hay tin Miho Nakayama qua đời trong phòng tắm tại nhà riêng ở Tokyo, theo Hochi. Hiện trường cho thấy nữ diễn viên ngã gục trong phòng tắm.

Miho Nakayama sinh năm 1970, cô khởi đầu sự nghiệp trong vai trò diễn viên vào năm 1985 và lấn sân âm nhạc trong cùng thời gian đó. Là ngôi sao hàng đầu tại Nhật Bản, cô đóng vai chính trong hàng loạt phim truyền hình như Mama wa Idol!, Kimi Hitomi ni Koisitru!...