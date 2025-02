Người đại diện thông báo Park Bom tạm từng các hoạt động để phục hồi sức khỏe. Nữ ca sĩ sẽ trở lại cùng 2NE1 trong các buổi biểu diễn vào tháng 4.

Chia sẻ với Star News, đại diện Park Bom đưa ra lời giải thích về một số hành động kỳ lạ tại các buổi concert gần đây. Đơn cử trong các buổi concert ở Macau (Trung Quốc), người hâm mộ nhận thấy Park Bom không năng nổ như các thành viên khác. Đồng thời, thành viên nhóm nhạc 2NE1 thông báo tạm dừng hoạt động một thời gian để hồi phục sức khỏe.

Park Bom tạm dừng hoạt động để hồi phục sức khỏe. Ảnh: @newharoobompark.

"Cố ấy gặp vấn đề về sức khỏe thể chất chứ không cố tình tỏ ra mệt mỏi như vậy. Park Bom thường trình diễn bùng nổ ở giai đoạn đầu và yếu dần về sau. Thật không may, những video gây tranh cãi chỉ tập trung vào những màn thể hiện của Park Bom trong nửa sau. Cô ấy đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình", người đại diện cho biết.

Bên cạnh đó, người này cho biết Park Bom sẽ tạm dừng công việc để tập trung hồi phục sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nữ ca sĩ sẽ trở lại vào tháng 4 trong concert Welcome Back của 2NE1 diễn ra tại Seoul.

"Hiện giờ, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tập trung phục hồi sức khỏe cho Park Bom trong tháng 3 này. Hy vọng các bạn sẽ đồng hành, cổ vũ để Park Bom sớm ổn định và phục hồi sức khỏe. Mục tiêu là trở lại sân khấu trong tình trạng tốt nhất để phục vụ người hâm mộ", đại diện Park Bom nói thêm.

Mới đây, Park Bom tiếp tục gây tranh cãi vì tin đồn tình cảm với Lee Min Ho. Cụ thể, ngày 12/2, Park Bom khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải bức ảnh ghép nữ ca sĩ và Lee Min Ho kèm chú thích: “Chồng tôi”. Tới 20/2, MYM Entertainment, công ty quản lý của Lee Min Ho lên tiếng: "Anh ấy không hề quen biết Park Bom, vì vậy thông tin này là vô căn cứ".

Ngày 15-16/2 vừa qua, Park Bom cùng các thành viên 2NE1 hoàn thành hai đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM, nằm tour diễn vòng quanh thế giới Welcome Back. Theo đó, 2NE1 chiêu đãi người hâm mộ với loạt hit như Come Back Home, I’m The Best, I Don’t Care...