Chưa thể lật đổ G-Dragon

Sau khi album của G-Dragon là "Ubermensch" được phát hành, giới chuyên môn dành nhiều lời khen ngợi và nhấn mạnh nam rapper chính là "Ông hoàng Kpop" hay hình mẫu cho lớp đàn em.

G-Dragon, nam rapper thường được mệnh danh "Ông hoàng Kpop" vừa có album mới mang tên Ubermensch, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài im ắng. Đây là album đầu tiên của trưởng nhóm sau gần 11 năm.

Ubermensch là lời giải đáp cho những nghi ngờ rằng G-Dragon liệu đã cạn kiệt sức sáng tạo sau nhiều năm hoạt động. Mỗi ca khúc trong album đều mang đậm dấu ấn G-Dragon với màu sắc riêng biệt, khó "đụng hàng" ở Kpop.

Theo The Korea Herald, sau khi album được phát hành, ca khúc chủ đề Too Bad nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên của 4 bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong nước, bao gồm Melon, Genie, Bugs và Vibe. Các bài hát khác trong album cũng đạt thứ hạng cao, chẳng hạn Home Sweet Home và Take Me lần lượt giữ hạng 2, 4 trên trang nghe nhạc Melon. Thành công này khẳng định lại sức ảnh hưởng của G-Dragon với tư cách một nghệ sĩ luôn đi đầu trong ngành giải trí Kpop.

Từ thần tượng Kpop đến biểu tượng toàn cầu

Những người trong ngành cho rằng thành công liên tục của G-Dragon là nhờ vào kỹ năng sản xuất âm nhạc ấn tượng và vị thế toàn cầu như một biểu tượng thời trang. Giới chuyên môn tin sự trở lại lần này của G-Dragon không chỉ củng cố di sản của cá nhân anh mà còn đóng vai trò như hình mẫu cho các nghệ sĩ Kpop trẻ hơn đang theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghiệp thất thường.

Nhà phê bình âm nhạc Kim Jakka nhấn mạnh sự trở lại của G-Dragon mang ý nghĩa quan trọng. Kim Jakka còn nhận định danh tiếng của G-Dragon có thể trường tồn trong ngành suốt hàng chục năm qua phần lớn là nhờ vào khả năng phát triển với tư cách một nghệ sĩ solo.

Hình ảnh G-Dragon và Karina trong MV chủ đề Too Bad.

"Để một thần tượng có sự nghiệp lâu dài, sự phát triển màu sắc riêng và tính nghệ thuật là điều cần thiết. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng ở Hàn Quốc mà còn trên toàn cầu. Những nghệ sĩ như Justin Timberlake và Madonna đã chứng minh khả năng tự sản xuất và định hình bản sắc âm nhạc, phong cách của riêng họ là rất quan trọng. Đó là yêu cầu không thể tránh khỏi", Kim Jakka cho biết với Korea Herald.

G-Dragon ra mắt vào năm 2006 với tư cách thành viên của nhóm nhạc Big Bang thuộc YG Entertainment. Nhóm nhạc này nổi tiếng với sự pha trộn giữa nhạc hip-hop, R&B và nhạc điện tử. Họ nhanh chóng nổi tiếng vào giữa những năm 2000 và đầu những năm 2010 nhờ các bản nhạc tự sản xuất với âm thanh mới mẻ, khác biệt và phong cách biểu diễn cá tính.

Với tư cách nghệ sĩ solo, G-Dragon có album phòng thu Heartbreaker, phát hành năm 2009, giành giải Album của năm tại Giải thưởng âm nhạc châu Á Mnet (MAMA). Album Coup d'Etat năm 2013 thậm chí đưa rapper sinh năm 1988 trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop đầu tiên nhiều lần lọt vào Billboard 200. Trong khi đó, Kwon Ji Yong ra mắt năm 2017 đứng đầu bảng xếp hạng Album thế giới của Billboard.

Ngoài âm nhạc, G-Dragon còn khẳng định anh là biểu tượng thời trang toàn cầu. Được biết đến với phong cách táo bạo và dẫn đầu xu hướng, G-Dragon đã trở thành đại sứ toàn cầu của Chanel vào năm 2016. Anh là một trong những nghệ sĩ châu Á đầu tiên đại diện cho thương hiệu xa xỉ của Pháp. Cùng năm đó, anh ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng, Peaceminusone, kết hợp thời trang cao cấp với thời trang đường phố và củng cố thêm sức ảnh hưởng ở ngành giải trí.

"G-Dragon là động lực thúc đẩy định hướng nghệ thuật của Big Bang và ngay từ đầu, anh ấy đã nổi bật như một người dẫn đầu giới thời trang. Đó là lý do sau nhiều năm, anh ấy vẫn được coi như một nghệ sĩ thực thụ chứ không chỉ là một nhân vật bị lãng quên. Mọi người vẫn tò mò về những gì anh ấy sẽ làm tiếp theo", chuyên gia chỉ ra.

Hình mẫu cho thế hệ tiếp theo

Mặc dù thành công, G-Dragon đã phải đối mặt với những thách thức cá nhân và nghề nghiệp. Năm 2011, anh có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa nhưng không bị buộc tội chính thức. Tới tháng 10/2023, anh bị điều tra vì cáo buộc sử dụng ma túy nhưng được xóa mọi nghi vấn sau hai tháng.

Ngoài ra, tương lai của Big Bang vẫn chưa chắc chắn sau sự ra đi của nhiều thành viên. Seungri giải nghệ vào năm 2019 sau vụ bê bối Burning Sun, trong khi TOP, Daesung và Taeyang rời YG Entertainment vào năm 2023. G-Dragon cũng rời YG Entertainment vào tháng 12/2023, sau đó ký hợp đồng với Galaxy Corporation để theo đuổi sự nghiệp solo.

Bất chấp những thách thức kể trên, G-Dragon vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp solo và tiếp tục gặt hái thành công nhờ album mới.

Nhà phê bình văn hóa Jung Deok Hyun nhấn mạnh đến tính bền vững trong sự nghiệp của G-Dragon. Chuyên gia lưu ý tuổi nghề của G-Dragon là chủ đề chính được bàn tán trong Kpop.

"Các ca sĩ Kpop thường bị giới hạn trong cái mác 'thần tượng', điều này khiến họ không được coi là nghệ sĩ thực thụ. G-Dragon đã phá vỡ khuôn mẫu đó", Jung cho biết.

G-Dragon khuấy động sân khấu tại lễ trao giải MAMA. Ảnh: Mnet.

Theo đó, giới thần tượng có thể thành công toàn cầu nhưng nhìn chung vẫn không được công chúng Hàn Quốc đánh giá cao. Thần tượng thường bị gắn liền với hình ảnh “bình hoa di động”, có ngoại hình nhưng tài năng không nổi trội và chịu sự quản lý, chi phối từ các công quản lý. Ngược lại, những ai được công chúng Hàn Quốc gọi với danh xưng nghệ sĩ chứng tỏ họ được đánh giá cao về tài năng, màu sắc âm nhạc và đóng góp cho nghệ thuật.

G-Dragon chính là một trong số đó. Bằng âm nhạc đa dạng, cá tính riêng biệt và sức sáng tạo không ngơi nghỉ suốt nhiều năm, G-Dragon ngày càng chứng tỏ anh xứng đáng với danh xưng “ông hoàng Kpop” dù anh có những năm dài gián đoạn với rất nhiều nhóm nhạc thần tượng đã ra mắt trong thời gian đó.

Ông Jung Deok Hyun cũng chỉ ra G-Dragon cũng làm thay đổi quan niệm sai lầm của khán giả quốc tế về Kpop. Kpop từng không được đánh giá cao và khán giả quốc tế không ít lần cho rằng âm nhạc Hàn Quốc là những bản nhạc rập khuôn, theo một công thức được sản xuất hàng loạt.

"Ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, các thần tượng Kpop thường được coi như những 'cỗ máy', nhưng G-Dragon đã phá vỡ định kiến. Đây là điều các nghệ sĩ trẻ nên học hỏi từ G-Dragon. Tại lễ trao giải MAMA năm ngoái ở Nhật Bản, bạn có thể thấy các thần tượng trẻ phản ứng với G-Dragon như thể họ đang xem hình mẫu của mình", ông nói thêm.