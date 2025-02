Tình trạng con trai Từ Hy Viên sau khi nhập viện

Cách đây ít ngày, truyền thông Đài Loan đưa tin hai con của Từ Hy Viên nhập viện. Mới đây, cậu bé Uông Hy Lâm lộ diện khá tươi tắn, khỏe mạnh.

Ngày 26/2, tờ Next Apple đưa tin Uông Hy Lâm, con trai của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi lộ diện sau thời gian gặp vấn đề sức khỏe. Theo truyền thông, sau khi tới Đài Loan vào 20/2, Uông Tiểu Phi thường xuyên đón con tới nơi ở của anh chơi. Hai con của doanh nhân với vợ cũ được bảo mẫu theo sát, chăm sóc kỹ càng.

Mới đây, con trai 9 tuổi của ngôi sao Vườn sao băng là Uông Hy Lâm được bắt gặp tới nhà của Trần Kiến Châu - Phạm Vỹ Kỳ để chơi với cặp sinh đôi của vợ chồng ca sĩ này. Trong video do truyền thông ghi lại, Uông Hy Lâm vẫn khá hiếu động, khỏe khoắn.

Hình ảnh mới nhất của con trai Từ Hy Viên. Ảnh: Next Apple.

Tới 21h30, Uông Hy Lâm được bảo mẫu đón về nhà thông qua một chiếc xe Range Rover màu đen. Trần Kiến Châu - Phạm Vỹ Kỳ vốn là bạn thân của Từ Hy Viên.

Trước đó, truyền thông Đài Loan đưa tin hai con của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi nhập viện vì sức khỏe kém. Từ khi Từ Hy Viên qua đời, con gái cô là Uông Hy Nguyệt suy sụp, khóc liên tục.

Cũng trong ngày 26/2, tờ Next Apple đưa tin một công ty đã tài trợ nghĩa trang trị giá khoảng 10 triệu Đài tệ và thiết kế thành khu vườn nhỏ dành riêng cho Từ Hy Viên. Tuy nhiên, gia đình Từ Hy Viên từ chối và đang lựa chọn những địa điểm khác. Ngoài ra, Next Apple đưa tin phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 27/2 giữa Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên bị hủy. Lý do là Từ Hy Viên qua đời và người thừa kế của cô chưa được quyết định.