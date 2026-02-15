Điện thoại rơi trúng đầu con và những hiểm họa rình rập trẻ ngày Tết

Từ sự cố mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu con khiến bé 2 tháng tuổi xuất huyết não, bác sĩ cảnh báo nhiều “điểm mù an toàn” trong sinh hoạt gia đình dễ bị bỏ qua.

Trẻ xuất huyết nội sọ vì điện thoại rơi trúng đầu. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Thuận.

200 gram và một cú rơi từ khoảng cách hơn một gang tay đủ để khiến một đứa trẻ 2 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết nội sọ. Từ ca lâm sàng đầy ám ảnh được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, chuyên gia cảnh báo về sự gia tăng của các tai nạn sinh hoạt "đời thường" nhưng để lại di chứng vĩnh viễn cho trẻ nhỏ.

Chỉ một vật nặng 200 gram cũng có thể gây tổn thương não

Chia sẻ về trường hợp bé trai 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não do điện thoại rơi trúng đầu, bác sĩ Lê Thanh Hà, khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trẻ nhập viện với các biểu hiện quấy khóc nhiều, nôn ói, bú kém và lừ đừ vài giờ sau tai nạn.

Kết quả chụp CT ghi nhận xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng kèm phù não nhẹ. Bé phải được theo dõi và hồi sức tích cực nhiều ngày.

Theo bác sĩ Hà, đặc điểm giải phẫu ở trẻ nhỏ khiến nguy cơ tổn thương nặng cao hơn người lớn.

"Hộp sọ trẻ sơ sinh còn mềm, xương chưa đủ cứng để bảo vệ não bộ. Chỉ một vật nặng khoảng 180-250 gram như điện thoại di động, nếu rơi trực tiếp từ trên cao xuống đầu, cũng có thể gây xuất huyết trong sọ”, bác sĩ Hà nói.

Bác sĩ Hà cho biết thói quen vừa bế con vừa sử dụng điện thoại, hoặc cầm điện thoại phía trên đầu trẻ để chụp hình, chơi đùa… là tình huống tiềm ẩn rủi ro mà nhiều phụ huynh chưa nhận diện đầy đủ.

Người mẹ vô tình làm rơi điện thoại vào đầu con khi đang sử dụng. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Khi trẻ có va chạm vùng đầu, dù ban đầu vẫn tỉnh táo, phụ huynh không nên chủ quan. Các dấu hiệu như nôn ói, ngủ nhiều bất thường, bú kém, quấy khóc dai dẳng hoặc thay đổi ý thức cần được theo dõi sát và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho rằng tai nạn trẻ em không chỉ xuất phát từ sự lơ là đơn thuần mà còn do những “điểm mù an toàn” trong môi trường sống.

Thực tế cho thấy có những trường hợp trẻ đi hồ bơi theo nhóm, có giáo viên và nhân viên cứu hộ giám sát nhưng vẫn xảy ra sự cố đáng tiếc do chỉ vài phút mất dấu giữa đám đông. Có trẻ sử dụng xe tập đi trong nhà và gặp tai nạn khi vấp bậc thềm, ngã đập đầu, phải phẫu thuật sọ não.

Trong dịp Tết, nguy cơ càng gia tăng khi gia đình bận rộn dọn dẹp, trang trí, nấu nướng. Sàn nhà ướt dễ trượt ngã, chậu cảnh đặt trong tầm với có thể bị kéo đổ, nồi nước sôi hoặc ấm trà nóng tiềm ẩn nguy cơ bỏng. Các vật dụng như điện thoại, máy tính bảng, điều khiển tivi đặt ở mép bàn thấp cũng có thể rơi xuống trẻ nhỏ.

Theo bác sĩ Tiến, trẻ nhỏ có cấu trúc xương sọ và não bộ chưa hoàn thiện. Khi bị tác động mạnh vào vùng đầu, trẻ có thể gặp các dạng xuất huyết trong sọ như ngoài màng cứng, dưới màng cứng hoặc trong nhu mô não.

"Những tổn thương này có thể gây rối loạn chức năng não, co giật, hôn mê, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp và tim mạch nếu tổn thương ở vùng quan trọng", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Tai nạn khó lường và những điểm mù an toàn

Bác sĩ Tiến cho hay chấn thương sọ não ở trẻ không chỉ là vấn đề cấp cứu tức thời. Tùy mức độ, trẻ có thể đối mặt với nguy cơ chậm phát triển vận động, ngôn ngữ, giảm khả năng tập trung hoặc rối loạn hành vi sau này.

Đặc biệt ở trẻ dưới 2 tuổi là giai đoạn não bộ phát triển mạnh, bất kỳ tổn thương nào cũng có thể tác động đến tiến trình hoàn thiện các kết nối thần kinh.

Một ngón tay gần đứt lìa của bé trai khi phụ mẹ làm việc nhà. Ảnh: BVCC.

Vì vậy, theo bác sĩ Tiến, việc phát hiện sớm và theo dõi sát sau chấn thương là rất quan trọng. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định siêu âm thóp hoặc chụp CT để phát hiện tụ máu trong sọ, từ đó quyết định điều trị bảo tồn hay can thiệp phẫu thuật.

Trước những sự cố như chiếc điện thoại rơi trúng đầu trẻ, không ít ý kiến trên mạng xã hội dễ dàng quy kết trách nhiệm cho người mẹ. Tuy nhiên, cách nhìn này không những không giúp phòng ngừa tai nạn mà còn tạo thêm áp lực tâm lý cho phụ huynh trong bối cảnh họ vốn đã hoảng loạn và tự trách mình.

“Tai nạn ở trẻ em phần lớn là những sự cố bất chợt, xảy ra trong tích tắc và ngoài mong muốn của người lớn. Không ai muốn làm tổn thương con mình", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Điều quan trọng không phải là tìm người để đổ lỗi, mà là nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn và điều chỉnh môi trường sống an toàn hơn. Bác sĩ Tiế nhận định, khi xã hội chỉ tập trung vào sai sót cá nhân, chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội nhìn lại những “điểm mù an toàn” tồn tại phổ biến trong nhiều gia đình.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh nên chủ động rà soát lại không gian sống, đặc biệt trong dịp lễ Tết khi sinh hoạt thay đổi và người lớn bận rộn hơn thường ngày. Những điều chỉnh nhỏ nhưng thiết thực như không sử dụng điện thoại phía trên đầu trẻ, hạn chế đặt vật nặng ở mép bàn hoặc kệ thấp, không cho trẻ dùng xe tập đi ở khu vực có bậc thềm, che chắn cầu thang, cố định tủ kệ vào tường và cất kỹ thuốc men, hóa chất có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tai nạn.