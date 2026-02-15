Thịt gà ngon nhưng 4 bộ phận rất bẩn không nên ăn

Thịt gà là món ăn được sử dụng nhiều nhất trong mỗi mâm cơm dịp lễ Tết. Tuy nhiên, không phải mọi bộ phận của gà đều ăn được, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.

Phao câu gà là món ăn được rất nhiều người mê nhưng tồn trữ nhiều chất độc, vi khuẩn, gây hại sức khỏe. Ảnh: Manila Market.

Thịt gà là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán của nhiều gia đình Việt, không chỉ bởi tính tiện lợi mà còn mang ý nghĩa văn hóa, phong tục lâu đời.

Bộ phận của gà không nên ăn

Theo KK News, nhiều bộ phận của gà tiềm ẩn những rủi ro đáng kể về an toàn thực phẩm và nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải hoặc hoàn toàn tránh sử dụng:

Đầu gà

Gà thường ăn phải các kim loại nặng có hại khi mổ thức ăn. Các kim loại nặng này tích tụ trong mô não; gà càng già, càng tích trữ nhiều kim loại nặng, và độc tính càng mạnh. Khi ăn đầu gà, bạn cũng vô tình hấp thụ các kim loại nặng này. Ăn quá nhiều có thể tích tụ trong cơ thể, gây ngộ độc. Vì vậy, không nên ăn đầu gà với số lượng lớn. Tương tự, cũng nên tránh ăn đầu vịt, đầu ngỗng với số lượng lớn.

Da gà

Da gà ngon nhưng lại không tốt cho sức khỏe. Phần lớn chất béo và cholesterol của gà được tích trữ trong da. Ngoài ra, da gà chứa mô bạch huyết cũng không thích hợp để ăn. Da gà cũng dễ bị nhiễm ký sinh trùng, nếu không được làm sạch đúng cách, có thể dễ dàng gây hại cho cơ thể.

Đặc biệt với gà nướng, cholesterol trong da gà bị oxy hóa trong quá trình nướng, tạo thành các sản phẩm oxy hóa cholesterol có thể khá có hại cho cơ thể người. Nếu nhiệt độ không được kiểm soát đúng cách, các chất gây ung thư cũng có thể được tạo ra. Do đó, tốt nhất là nên bỏ da gà khi ăn và tuyệt đối không sử dụng da gà trong nấu ăn.

Cổ gà

Nên tránh ăn da và khí quản của cổ gà. Phần này có rất ít thịt, nhưng lại tập trung khá nhiều mạch máu và hạch bạch huyết. Thỉnh thoảng ăn một một ít để thỏa mãn cơn thèm thì không sao. Tuy nhiên, tốt nhất là nên bỏ da trước khi ăn vì một số tuyến giải độc và hạch bạch huyết tập trung ở lớp mỡ dưới da vùng cổ.

Các tuyến này chứa độc tố từ cơ thể động vật và hormone từ thức ăn, đồng thời chứa lượng cholesterol cao; tốt nhất nên tránh những phần này. Phụ nữ mang thai đặc biệt nên tránh để ngăn ngừa thai nhi phát triển khả năng kháng kháng sinh.

Phao câu

Đây là nơi lông đuôi mọc; thịt ở đây mềm và nhiều mỡ, cung cấp rất ít giá trị dinh dưỡng. Bên cạnh đó, phao câu là nơi tập trung các hạch bạch huyết. Vì các đại thực bào trong hạch bạch huyết có thể nuốt chửng vi khuẩn, virus và thậm chí cả chất gây ung thư, nhưng không thể phân giải chúng, độc tố thường tích tụ ở phao câu. Theo thời gian, phao câu trở thành một ổ chứa lớn của virus và vi khuẩn.

Các chuyên gia cho biết nếu là người thích ăn phao câu, bạn nên cắt bỏ hai túi hình cầu bên trong. Phần còn lại về cơ bản là mỡ, vì vậy, bạn có thể ăn một ít. Tuy nhiên, những người bị tăng lipid máu hoặc cao huyết áp nên tránh hoàn toàn việc ăn phần phao câu gà.

Thịt gà là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của người Việt. Ảnh: Square Meal.

Những món không nên ăn với thịt gà

Theo Sohu, thịt gà là loại thịt phổ biến có giá trị dinh dưỡng cao nhưng một số thực phẩm không nên ăn kèm với nó:

- Cá chép: Thịt gà có tính cam ôn, trong khi cá chép mang tính cam hàn. Hai thực phẩm này khi kết hợp có thể gây mất cân bằng, dẫn đến tình trạng khó tiêu hoặc nổi mụn nhọt.

- Tỏi: Tỏi có mùi hăng, tính nóng, chủ yếu được dùng để hạ khí, hỗ trợ tiêu hóa, trừ phong và giải độc. Ngược lại, thịt gà có vị ngọt, chua, tính nóng và bổ dưỡng. Hai loại này có tác dụng trái ngược nhau, và mùi hăng của tỏi cũng không hợp với thịt gà về mặt hương vị.

- Mù tạt: Ăn hai loại thực phẩm này cùng nhau có thể làm tiêu hao năng lượng sống. Mù tạt là thực phẩm có tính ấm, ăn cùng thịt gà có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể và không có lợi cho sức khỏe.

- Táo đỏ: Đây là loại thực phẩm bổ dưỡng, có tính ấm, có tác dụng cải thiện chứng thiếu máu, làm dịu thần kinh và giúp ngủ ngon. Tuy nhiên, khi ăn kèm với thịt gà, nó dễ dẫn đến tình trạng nóng trong người, gây ra các triệu chứng như khô miệng và táo bón.

Cách chọn mua gà tươi ngon

Sau khi gà còn sống được giết mổ, máu sẽ chảy ra và thịt sẽ chuyển sang màu trắng. Nếu thịt có màu đỏ hoặc đen, gà có thể bị bệnh hoặc đã chết. Vì vậy, tốt nhất nên mua gà có màu trắng.

Ngoài ra còn có một số cách khác để đánh giá chất lượng gà. Nếu lớp ngoài của gà hơi khô, không dính, đàn hồi ngay khi ấn vào và không có mùi, điều đó có nghĩa là gà còn tương đối tươi.

Bạn cũng có thể nhận biết gà bị tiêm nước bằng cách nhìn vào cánh; nếu bạn thấy những vết kim tiêm màu đỏ trên cánh, điều đó chứng tỏ gà đã bị tiêm nước. Ấn da bằng tay, nếu cảm thấy trơn trượt rõ rệt, điều đó cũng có thể có nghĩa là gà đã bị tiêm nước.