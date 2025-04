'Điên nữ' Seo Ye Ji gây chú ý

Seo Ye Ji lần đầu công khai nhắc đến bê bối “thao túng” Kim Jung Hyun năm xưa. Hành động của cô nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Chosun, sau nhiều năm im lặng kể từ bê bối “gaslighting” (thao túng) bạn trai cũ Kim Jung Hyun, nữ diễn viên Seo Ye ji đã bất ngờ tự đề cập đến tranh cãi này trong một chương trình. Cụ thể, tại SNL Korea mùa 7, phát hành ngày 12/4, Seo Ye Ji xuất hiện với tư cách host tập 2, trình diễn nhiều tiểu phẩm hài.

Mở màn chương trình, cô thẳng thắn nhắc lại từ khóa từng khiến sự nghiệp mình lao đao: “Tôi sẽ gaslight toàn bộ dàn cast SNL để buổi diễn thật vui”. MC Shin Dong Yup nhanh chóng đáp lời: “Đúng rồi, sở thích của Seo Ye Ji là gaslighting”, khiến dàn cast đồng loạt hưởng ứng một cách hài hước.

Trong tiểu phẩm Seo Ye GPT, Seo Ye Ji hóa thân thành trí tuệ nhân tạo (AI) và có những lời thoại được cho là phản ánh tâm trạng trong thời gian bị dư luận chỉ trích: “Điều thật sự nhục nhã là khi không thể nói gì, chỉ ngồi yên chịu trận. Uất ức đến thế nào chứ. Tôi cũng từng trải qua điều đó”.

Seo Ye Ji trong chương trình SNL Korea mùa 7. Ảnh: Coupang.

Trong một tiểu phẩm khác mang tên Salon Eve, cô tiếp tục đùa cợt về chủ đề “gaslighting”. Trong lúc mát xa cho khách, khi thành viên Kim Won Hoon nói “Sau gáy tôi cứng quá”, Seo Ye ji đáp lại: “Không, là chắc khỏe thôi”. Nhưng Kim Won Hoon vẫn lặp lại từ “cứng”, khiến khán giả liên tưởng đến biệt danh “Kim cứng ngắc” mà cô từng dùng để gọi Kim Jung Hyun trong tin nhắn gây tranh cãi năm xưa.

Phản ứng thẳng thắn và có phần châm biếm của Seo Ye Ji nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng cô dũng cảm đối mặt với quá khứ, trong khi không ít ý kiến chỉ trích việc cô biến một bê bối nghiêm trọng thành trò đùa.

Tranh cãi “gaslighting” của Seo Ye Ji nổ ra vào tháng 4/2021, khi cô bị cáo buộc thao túng Kim Jung Hyun trong quá trình quay bộ phim Time năm 2018.

Seo Ye Ji được cho là đã ra lệnh bạn trai không được thực hiện các cảnh thân mật với bạn diễn nữ, dẫn đến nhiều bất ổn trong sản xuất. Nội dung tin nhắn được công bố khi đó cho thấy cô nhấn mạnh: “Không được đụng chạm”, “Bỏ hết các cảnh lãng mạn đi”, trong khi Kim Jung hyun trả lời: “Chỉ có em mới được chạm vào tay anh”, “anh không chào ai cả”, cho thấy sự tuân thủ tuyệt đối.

Seo Ye Ji sinh năm 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2013 và dần ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như Save Me, Lawless Lawyer và đặc biệt là It’s Okay to Not Be Okay – tác phẩm đưa tên tuổi cô vươn ra quốc tế.