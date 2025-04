Ai đã kìm nén Thái Hòa?

Thái Hòa vốn nổi tiếng với khả năng diễn xuất bùng nổ cùng sự linh hoạt trong biểu cảm, đài từ. Song với vai diễn mới nhất, anh buộc phải bỏ đi những thế mạnh trên.

Đóng phim từ những năm thập niên 2000, Thái Hòa đã kinh qua hầu hết loại vai. Khi là gã chồng đểu cáng, đồi bại (Cái giá của hạnh phúc), lúc thì hóa thân thành ông anh tảo tần, chịu nhiều thiệt thòi (Cây táo nở hoa), người đàn ông gia trưởng (Tiệc trăng máu), hay hình mẫu phá vỡ chuẩn mực nam tính thông thường (Chàng vợ của em)...

Mỗi khi máy quay chiếu đến, dù đang sửa xe hay đã say khướt, diễn cảnh hài hay bi, trong cuộc tranh cãi nảy lửa hay một mình ấm ức khóc nghẹn, người xem vẫn dễ dàng cảm nhận được sức nặng trong diễn xuất của Thái Hòa. Một kiểu thể hiện giàu nội lực, như thể muốn đẩy mọi cảm xúc phức tạp của nhân vật ra bên ngoài.

Song trong dự án mới nhất, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, anh đã mang đến một màn hóa thân khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn trước đây.

Vai diễn khác lạ của Thái Hòa

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh tại Củ Chi năm 1967 - khoảng thời gian vùng đất này trở thành mục tiêu càn quét của quân đội Mỹ. Phim xoay quanh một đội du kích gồm 21 người đang ở căn cứ Bình An Đông, do Bảy Theo (Thái Hoà) làm chỉ huy.

Do bám trụ ở một vị trí tối quan trọng, nhóm du kích nhận lệnh phải bảo vệ những buổi truyền tin chiến lược của Việt Cộng. Song đây là một nhiệm vụ cực kỳ cam go, khi tính hiệu vô tuyến phát ra từ những buổi truyền tin sẽ làm lộ vị trí hầm họ trú ẩn. Cứ như thế, sau mỗi lần thông tin được chuyển đi, là mỗi lần Bình An Đông đối diện với những trận mưa bom ác liệt.

Oái oăm hơn, vì là bí mật quan trọng nên ngoài Bảy Theo, không ai trong số những người ở đây biết về nhiệm vụ ấy. Là đội trưởng và cũng là người anh lớn của cả nhóm, Bảy Theo mang những trăn trở khi chứng kiến từng chiến sĩ do anh dẫn dắt ngã xuống mà không biết bản thân hy sinh vì điều gì.

Bảy Theo khi nhận được nhiệm vụ tuyệt mật.

Được phỏng theo dạng thức phim giả tài liệu (mockumentary), Địa đạo cố gắng kể một câu chuyện hư cấu trên nền hiện thực chiến tranh. Tác phẩm vì thế, hẳn nhiên, không có những nhân vật lồ lộ phẩm chất anh hùng, hay những con người mang dáng dấp phi thường. Thay vào đó, những chiến sĩ du kích, bao gồm đội trưởng Bảy Theo, được tạo nên từ những mảnh ghép rất đời thường, với những nỗi lo toan và trăn trở đầy tính người.

Đội trưởng nhóm du kích Bình An Đông hiện lên không chỉ là một chỉ huy mạnh mẽ, mà còn mang dáng dấp của một người anh cả, luôn lo toan cho từng thành viên trong đội. Ngoài mặt, Bảy Theo nghiêm khắc đến cực đoan, không ngần ngại thúc ép các chiến sĩ luyện tập đến mức kiệt sức, kể cả đó là một cô gái chân yếu tay mềm. Nhưng cũng chính những nhát dao mà anh kiên quyết bắt người chiến sĩ phải thuần thục ấy, lại là thứ giúp cô cầm chân một tên lính Mỹ trong trận đánh sinh tử.

Và cũng ngoài mặt, Bảy Theo ra lệnh đuổi Tư Đạp đi bởi không cách nào xác minh được lai lịch của gã kỹ sư trôi dạt từ nơi xa tới. Nhưng cũng là anh, đều đặn mỗi ngày mang cơm đến cho Tư Đạp, thậm chí âm thầm tìm bằng được một lý do đủ vững để gã có thể ở lại Bình An Đông.

Bùi Thạc Chuyên chỉ cho khán giả thấy những hành động bên ngoài của nhân vật, thấy vấn đề của anh và cách anh lựa chọn để giải quyết. Ông không đưa ra bất kỳ lời chỉ dẫn, xác quyết nào đằng sau những việc làm của Bảy Theo. Ở nhân vật của Thái Hoà có một khoảng trống mông lung dành cho người xem tự điền vào, tự hình dung về nhân vật.

Kìm nén có lẽ là hai từ thích hợp nhất để mô tả về vai diễn của Thái Hòa trong Địa đạo. Bảy Theo không được khóc khi biết tin con gái mất, tỏ ra bình thản trước nhiệm vụ sinh tử của đồng đội, thậm chí phải cố gắng trấn an mọi người dù rằng chính anh hiểu rõ mọi thứ đang ở thời điểm bất ổn nhất.

Bùi Thạc Chuyên vo viên, cô đọng, đè nén mọi cảm xúc vào sâu trong đôi mắt của Thái Hòa, và như thế, đẩy anh vào một kiểu vai kỳ lạ nhất từ trước tới giờ.

Thái Hòa và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Điều gây tiếc nuối về diễn xuất trong "Địa đạo"

Trước Địa đạo, Thái Hòa góp mặt trong dự án Cái giá của hạnh phúc (2024) của đạo diễn Phạm Ngọc Lân. Trong phim, anh vào vai người chồng thành đạt, yêu thương gia đình, song ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo đó là một kẻ lăng nhăng, không từ mọi thủ đoạn để cặp kè từ cô diễn viên này đến người mẫu khác.

Dù có màn trình diễn tương đối tốt, song giới chuyên môn vẫn đánh giá đây là một bước chững lại của nam diễn viên. Bên cạnh việc Cái giá của hạnh phúc chỉ là một dự án có chất lượng trung bình, ông Thoại thực chất còn là dạng vai không quá thử thách đối với Thái Hòa.

Sau vai diễn không thành công đó, Thái Hòa nhận được nhiều kỳ vọng khi tham gia Địa đạo, tác phẩm do Bùi Thạc Chuyên chỉ đạo và là một trong những dự án có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh lại nhận nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn cho rằng nhân vật của Thái Hòa mơ hồ, không tạo được điểm chạm cảm xúc với khán giả.

Dễ thấy, vai Bảy Theo trong Địa đạo là một bước thử nghiệm quan trọng trong sự nghiệp của Thái Hòa. Đó nay, nam diễn viên vốn đã quen với những nhân vật có nhiều biểu cảm, anh cũng tạo được ấn tượng nhờ đài từ mang cảm giác kịch tính và những phân đoạn bùng nổ cảm xúc. Song với Địa đạo, nam diễn viên buộc phải hạn chế rất nhiều lối diễn xuất kể trên.

Thực chất, ở những phân cảnh sinh hoạt thường ngày, Thái Hòa vẫn tạo được ấn tượng nhờ đài từ tự nhiên, biểu cảm linh hoạt – những yếu tố vốn là thế mạnh của anh. Tuy nhiên, khi đối diện với những phân đoạn đòi hỏi hình thức thể hiện khác hoàn toàn so với trước đây, nam diễn viên đôi lúc cho thấy sự lệch nhịp, chưa thể bắt kịp nội tâm phức tạp của nhân vật.

Đơn cử như cảnh nhân vật biết chắc con gái mình đã bị bắt, nhưng buộc phải giữ bình tĩnh để bàn chuyện trận đánh tiếp theo. Đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những phân đoạn đắt giá nhất của điện ảnh Việt, khi hội tụ đầy đủ yếu tố: tầm vóc tác phẩm, bi kịch tình huống và yêu cầu khắt khe từ đạo diễn.

Nam diễn viên gọi Bảy Theo là vai diễn đặc biệt nhất sự nghiệp.

Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Ánh mắt của Thái Hòa trong phân đoạn kể trên dù vẫn toát lên vẻ đau đớn, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để thuyết phục khán giả tin vào nỗi đau và tình thế bế tắc mà nhân vật thực sự đang phải trải qua. Và khi Thái Hòa tụt mất cơ hội hiếm hoi để chạm tới người xem, màn trình diễn của nam diễn viên cũng trôi qua trong sự đáng tiếc.

Song sau cùng, anh vẫn xứng đáng được ghi nhận vì đã dấn thân vào những tác phẩm thử thách khả năng diễn xuất của mình. Dù kết quả chưa hoàn toàn như kỳ vọng, vai diễn của anh trong Địa đạo vẫn là một thử nghiệm đáng quý, cho chính Thái Hòa và cho cả những khán giả của nam diễn viên.