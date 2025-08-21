Diện mạo mới của Imane Khelif

Imane Khelif, tay đấm người Algeria, khoe diện mạo mới sau một năm kể từ trận đấu cuối cùng ở Olympic Paris 2024.

Diện mạo mới (bên phải) trông nữ tính của Khelif thời gian này.

Khelif chưa trở lại thượng đài sau chiến thắng trước Lui Yang tại Paris vào tháng 8 năm ngoái. Mới đây, cô vừa khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo quyến rũ. Khelif đăng tải bức selfie chụp cùng MC Nassima Djaffar Bey, trong đó cô cười tươi với lớp trang điểm và mái tóc dài.

Ở tuổi 26, Khelif giành huy chương vàng đầu tiên cho Algeria tại môn boxing nữ hạng bán trung tại Thế vận hội Paris mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, cô vướng phải cuộc tranh cãi lớn về vấn đề giới tính.

Khelif nhận nhiều mỉa mai và chỉ trích trên mạng xã hội. Nabil Boudi, luật sư của Khelif, xác nhận võ sĩ này gửi đơn kiện lên chính quyền Pháp, cáo buộc bản thân bị "quấy rối nghiêm trọng trên mạng" bởi một loạt nhóm người nổi tiếng.

Nữ nhà văn JK Rowling và tỷ phú Elon Musk đều được đề cập trong đơn khiếu nại gửi đến Văn phòng Công tố Paris hồi tuần trước. "Họ không có quyền nói rằng tôi là người chuyển giới", Khelif đáp trả mạnh mẽ sau chức vô địch Olympic Paris 2024.

Khelif thắng áp đảo ở Olympic Paris 2024. Tại chung kết, cô thắng 5-0 trước Yang Liu người Trung Quốc. Trên chặng đường giành huy chương vàng Olympic, võ sĩ người Algeria đều có những chiến thắng áp đảo.

Khelif bị cấm ở các giải đấu thuộc Liên đoàn Boxing Quốc tế (IBA) vào năm 2023 sau khi các xét nghiệm cho thấy cô mang DNA nam giới. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho phép cô tham gia thi đấu tại Paris vì có giấy tờ tùy thân là nữ.