Diện mạo khác lạ ở khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Rời khỏi dòng xe hối hỏa trên quốc lộ 1A để rẽ vào Khu đô thị, công trình đầu tiên uy nghi hiện ra ngay lối vào chính là Nhà điều hành ĐHQG-TP.HCM. Tọa lạc trên đường Võ Trường Toản, nơi đây được xem là 'trung tâm đầu não' điều phối nhịp đập của toàn hệ thống. Đây không chỉ là nơi làm việc của Ban giám đốc mà còn tập trung các đơn vị then chốt như Trung tâm Khảo thí, Quỹ Phát triển và Trung tâm Đào tạo và Phát triển Lãnh đạo. Trong ảnh là toàn cảnh Khu đô thị ĐHQG nhìn từ trên cao, nổi bật ở cửa ngõ là tòa Nhà điều hành.