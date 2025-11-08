Diện mạo khác lạ của Victor Valdes

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu thủ thành Victor Valdes tái xuất với mái tóc vàng sau thời gian dài biến mất khỏi mạng xã hội

Diện mạo khác lạ của Valdes.

Hôm 7/11, một video lan truyền trên mạng xã hội đã hé lộ hình ảnh mới nhất của Valdes – với mái tóc cắt ngắn màu vàng cùng phong thái thoải mái, tự tin.

Dù không chia sẻ thêm về công việc hay định hướng tương lai, lần tái xuất này của Valdes nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Barcelona cũng như giới truyền thông Tây Ban Nha.

Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2017, Valdes không hoàn toàn rời xa bóng đá. Anh thử sức với vai trò huấn luyện viên, bắt đầu từ đội trẻ Moratalaz, sau đó trở lại Barcelona để dẫn dắt đội U19 vào năm 2019. Tuy nhiên, hành trình này không kéo dài. Chỉ sau vài tháng, anh rời đội U19 vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Trong sự nghiệp, Valdes giành 6 danh hiệu La Liga, 3 Champions League, 2 FIFA Club World Cup cùng vô số danh hiệu cá nhân và tập thể khác. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, Valdés luôn giữ một phong thái kín đáo, hiếm khi phô trương hay tìm kiếm sự chú ý ngoài sân cỏ.

