FIFA đã sai khi xử phạt FAM?

Phán quyết của FIFA với FAM và nhóm cầu thủ nhập tịch tiếp tục gây tranh cãi. Cựu thẩm phán Hamid Sultan gọi đây là “sai phạm thẩm quyền” và “xâm phạm quyền tư pháp quốc gia”.

LĐBĐ Malaysia đang nỗ lực cứu vãn tình hình sau khi bị FIFA phạt.

Ông Hamid Sultan cho rằng FIFA diễn giải sai Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật, khi coi các giấy tờ của chính phủ Malaysia là giả mạo. Theo Hamid, quy định này chỉ áp dụng cho trường hợp làm giả hoặc chỉnh sửa tài liệu, chứ không thể áp dụng với giấy tờ được chính cơ quan nhà nước cấp hợp pháp.

“Điều 22 không thể áp dụng cho một tài liệu hợp pháp, hoặc thậm chí sai sót, nhưng được cấp bởi chính phủ Malaysia hay cơ quan của họ”, ông Hamid nói với Malaysiakini.

Ông Hamid nhấn mạnh, FIFA không có quyền tuyên bố tài liệu của chính phủ là giả. “Một trọng tài có thể bác bỏ giá trị của giấy khai sinh, nhưng không có thẩm quyền nói rằng tài liệu đó bị làm giả khi nó do nhà nước cấp”, ông giải thích.

Theo ông, vấn đề quốc tịch của các cầu thủ là thẩm quyền riêng của tòa án Malaysia, không thuộc phạm vi của FIFA. Ông cho rằng bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến quốc tịch phải được giải quyết công khai trước tòa án trong nước hoặc ở quốc gia gốc của cầu thủ.

Tháng 9 vừa qua, FIFA phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu ringgit) và phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm thi đấu 12 tháng. Danh sách gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Ngày 3/11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Cơ quan này cho FAM và các cầu thủ 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

FIFA cho biết án phạt dựa trên nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối”. Theo đó, các liên đoàn vẫn phải chịu trách nhiệm cho vi phạm của cầu thủ, dù không trực tiếp gây ra lỗi.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng rắc rối.

Trong bản kết luận công bố ngày 6/10, Phó chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Jorge Palacio khẳng định, ủy ban “hoàn toàn tin tưởng” rằng một số giấy khai sinh do FAM nộp bị làm giả hoặc bị chỉnh sửa để thay đổi nơi sinh của ông bà các cầu thủ. Ông cũng viện dẫn Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật để giải thích quyền xử phạt cả cá nhân vi phạm lẫn liên đoàn liên quan.

Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, người đứng đầu CLB Johor Darul Ta’zim, cũng viện dẫn Điều 22 để chỉ trích FIFA. Ông gọi đây là “quyết định mang động cơ chính trị” và “áp dụng sai luật”.

“Tôi sẽ ủng hộ các cầu thủ bằng mọi giá,” Tunku Ismail tuyên bố, đồng thời khẳng định sẽ chi trả toàn bộ chi phí pháp lý nếu FAM đưa vụ việc lên CAS. Ông nói thêm: “Tôi không sợ bất kỳ hành động nào từ FIFA”.

Trước áp lực từ dư luận, FAM thành lập ủy ban điều tra độc lập, do cựu Chánh án Raus Shariff làm chủ tịch, nhằm xem xét toàn bộ hồ sơ của bảy cầu thủ bị cáo buộc gian lận giấy tờ gốc Malaysia.

Theo giới chuyên môn, phát biểu của cựu thẩm phán Hamid Sultan mở ra hướng tiếp cận pháp lý mới cho FAM nếu đưa vụ việc lên CAS. Tuy nhiên, trong lúc chờ quyết định tiếp theo, các cầu thủ nhập tịch vẫn bị treo giò, còn danh tiếng của FAM và bóng đá Malaysia tiếp tục chịu tổn hại nghiêm trọng.