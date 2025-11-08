Tottenham thiệt hại nặng khi chia tay Son Heung-min

Tottenham tổn thất đáng kể về mặt doanh thu sau khi tiền đạo Son Heung-min rời đi.

Son Heung-min trong màu áo LAFC. Ảnh: Reuters.

Ở các mùa giải gần đây, áo đấu của Son tại Tottenham luôn nằm trong top bán chạy. Ở các trận sân nhà, Spurs ước tính bán gần 1.000 áo đấu có in tên và số áo của tuyển thủ Hàn Quốc, con số trong nhóm cao nhất CLB.

Ngoài sự sụt giảm ở khía cạnh áo đấu, Tottenham cũng mất đi lượng fan lớn ở châu Á, đặc biệt tại Hàn Quốc. Điều này khiến CLB bỏ lỡ nhiều hợp đồng tài trợ cũng như những chuyến du đấu tại quốc gia này.

Theo Football Insider, việc thiếu vắng một ngôi sao có tầm ảnh hưởng như Son có thể khiến Tottenham mất từ 40 đến 60 triệu bảng mỗi mùa.

Ngược lại, Los Angeles FC (LAFC) đang hưởng lợi từ sự xuất hiện của Son. Áo đấu số 7 của anh bán hết nhanh chóng, vượt cả các ngôi sao NBA như LeBron James hay Stephen Curry.

Giám đốc LAFC, John Torrington, tiết lộ rằng việc ký hợp đồng với Son tạo ra "tác động toàn cầu và sức ảnh hưởng cao hơn gấp 5 lần so với thời điểm Gareth Bale gia nhập đội vào năm 2022". Lượt theo dõi và xem nội dung của LAFC trên mạng xã hội tăng 594%, với hơn 33 tỷ lượt xem.

Đáp lại lợi ích khổng lồ mà Son mang lại, LAFC cũng trả mức lương hậu hĩnh cho anh, vào khoảng 16,1 triệu bảng/năm. Con số này cao hơn cả siêu sao Lionel Messi của Inter Miami (15,5 triệu). Số tiền lương của bộ đôi này cao hơn quỹ lương của 21 trong số 30 CLB tại giải MLS mùa này.

Khoảnh khắc 'triệu view' của Son Heung-min Đoạn clip Kim Min-jae chỉ cho Son Heung-min thấy cậu bé mascot khắc chữ "Sonny" trên tóc nhanh chóng vượt mốc triệu view trên mạng xã hội X.