Diện mạo khác lạ của Lisandro Martínez

Tại vòng 13 Premier League diễn ra tối 30/11, trung vệ Lisandro Martinez ra sân thi đấu, chấm dứt 10 tháng vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Khoảnh khắc Martinez vào sân.

Phút 82, hậu vệ người Argentina được tung vào sân thay Luke Shaw trong bối cảnh MU cần tập trung phòng ngự để bảo toàn tỷ số 2-1. Trong những phút ngắn ngủi trên sân, Lisandro Martinez góp công giúp hàng thủ Manchester United giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ chú ý là diện mạo lãng tử và thư sinh của hậu vệ người Argentina, khác hẳn so với vẻ "hầm hố" và có vẻ dữ tợn khi mới về MU.

Hơn chín tháng sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng gặp phải trước chính Crystal Palace, Martinez cuối cùng trở lại. Hậu vệ này từng gặp phải chấn thương nặng trong trận gặp Crystal Palace tại Old Trafford hồi tháng 2. Hiện tại, anh có thể thi đấu hoàn toàn bình thường.

Martinez trở lại sẽ là điểm tựa quan trọng cho "Quỷ đỏ" trong bối cảnh hàng thủ chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết. Với chiều sâu đội hình được củng cố, Amorim giờ đây có thêm lựa chọn đáng tin cậy ở vị trí trung vệ.