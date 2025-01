Diện mạo khác lạ của 'Kẻ hủy diệt'

Theo Daily Mail, gần như không thể nhận ra Arnold Schwarzenegger trong sự kiện thuộc Giải trượt tuyết thế giới FIS Alpine diễn ra tại Kitzbuhel, Áo. Ngôi sao loạt phim Kẻ hủy diệt xuất hiện với bộ râu trắng được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc mũ đen rộng vành kết hợp kính râm thể thao.

Cựu thống đốc bang California ẩn mình trong những hàng ghế khán giả, song vẫn được ống kính truyền thông nhận ra.

Hai tháng trước, Arnold Schwarzenegger thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trong bối cảnh Los Angeles, Mỹ chịu ảnh hưởng từ thảm họa cháy rừng.

Trên trang cá nhân, ông thông báo về kế hoạch hỗ trợ: "Rất nhiều người hâm mộ đã hỏi tôi làm thế nào để giúp Los Angeles. Tôi sẽ tiên phong bằng việc gửi 1 triệu USD , chia đều cho các tổ chức @lafdfoundation, @cafirefound và @habitatla".

Ngoài ra, sao phim Biệt đội đánh thuê mở bán áo và cam kết gửi toàn bộ lợi nhuận thu được cho các tổ chức cứu trợ.

Tháng 10/2024, ngôi sao gốc Áo Arnold Schwarzenegger chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú tại Hollywood, theo Forbes. Trong sự nghiệp diễn xuất, The Terminator, Predator hay Commando là những tác phẩm góp phần tạo nên tên tuổi cho ông. Song song phim ảnh, Arnold còn là vận động viên thể hình huyền thoại được nhiều người ngưỡng mộ .

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.