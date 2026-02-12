Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn đàn Xuất bản Quốc tế Istanbul lần thứ 11 diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 2 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy kết nối bản quyền và trao đổi nội dung giữa các thị trường sách.

Cắt băng tại lễ khai mạc Chương trình học bổng xuất bản Istanbul hôm 10/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: dailysabah.

Diễn đàn là sự kiện thường niên của ngành xuất bản quốc tế, quy tụ 335 nhà xuất bản đến từ 73 quốc gia, được lựa chọn từ gần 1.000 hồ sơ đăng ký của 104 quốc gia, bao gồm 225 nhà xuất bản quốc tế và 110 nhà xuất bản trong nước. Chương trình do Hiệp hội Chuyên nghiệp In ấn và Xuất bản Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thúc đẩy kết nối bản quyền và trao đổi nội dung giữa các thị trường.

Phát biểu tại buổi họp báo trước thềm sự kiện, ông Mehmet Burhan Genc, Chủ tịch Hiệp hội Chuyên nghiệp In ấn và Xuất bản Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết mục tiêu của Diễn đàn là đưa các tác phẩm viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận bạn đọc quốc tế, đồng thời xây dựng Istanbul trở thành một điểm kết nối bản quyền. Theo ban tổ chức, kể từ khi chương trình được triển khai vào năm 2016, hơn 35.000 cuộc gặp song phương đã được tổ chức và trên 25.000 thỏa thuận sơ bộ đã được ghi nhận.

Trong khuôn khổ Diễn đàn năm nay, Indonesia được lựa chọn là quốc gia trọng điểm. Ông Halil Celik, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí và Xuất bản Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết việc tập trung vào một quốc gia mỗi năm nhằm tạo điều kiện để các nhà xuất bản xây dựng quan hệ hợp tác trực tiếp và bền vững, đồng thời hiểu sâu hơn về cấu trúc thị trường, hành vi độc giả và khung pháp lý bản quyền của quốc gia đó.

Bên cạnh các hoạt động gặp gỡ bản quyền, Diễn đàn tiếp tục mở rộng kết nối nội dung đa nền tảng thông qua các hoạt động kết nối giữa xuất bản và lĩnh vực nội dung số, phản ánh xu hướng phát triển của ngành xuất bản trong bối cảnh số hóa.

Bà Phạm Thủy (phải) tại Diễn đàn. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về trải nghiệm tại Diễn đàn, bà Phạm Thủy (đại diện Thái Hà Books tham gia Diễn đàn) cho biết mô hình làm việc theo lịch hẹn rõ ràng giúp các nhà xuất bản tập trung vào trao đổi chuyên môn và giá trị nội dung.

“Điều tôi cảm nhận rõ tại Diễn đàn là sự coi trọng chất lượng của từng cuộc đối thoại. Các cuộc gặp không chỉ dừng ở việc giới thiệu danh mục sách, mà đi sâu vào giá trị nội dung, khả năng thích ứng văn hóa và hành trình dài hơi của một cuốn sách khi bước ra thị trường quốc tế”, bà nói.

Đại diện Thái Hà Books, bà Phạm Thủy cho rằng việc tham gia chương trình học bổng và các diễn đàn xuất bản quốc tế không chỉ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn là dịp để nhìn lại vai trò của xuất bản trong bối cảnh toàn cầu hóa.

“Xuất bản hôm nay không chỉ là mua và bán bản quyền. Đó là quá trình lựa chọn những câu chuyện có khả năng đối thoại lâu dài với bạn đọc. Việc tham gia Diễn đàn giúp chúng tôi có thêm không gian để lắng nghe, học hỏi và suy nghĩ sâu hơn về cách đưa những cuốn sách có chiều sâu, mang tính khai mở tri thức đến với độc giả Việt Nam”, bà chia sẻ.

Diễn đàn Xuất bản Quốc tế Istanbul lần thứ 11 tiếp tục được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy trao đổi bản quyền, tăng cường kết nối chuyên môn và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành xuất bản trong môi trường quốc tế.

