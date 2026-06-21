Diễn biến Tunisia vs Nhật Bản

Trưa 21/6, Tunisia đối đầu Nhật Bản mang ý nghĩa đặc biệt tại bảng F khi đây là trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Nhật Bản có cơ hội đi tiếp nếu đả bại Tunisia.

Không đơn thuần là màn cạnh tranh để nuôi hy vọng đi tiếp, cuộc chạm trán còn đánh dấu cột mốc lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi tiếng còi khai cuộc trên sân Monterrey vang lên, Tunisia và Nhật Bản sẽ trở thành hai đội tuyển góp mặt trong trận cầu mang tính biểu tượng của World Cup.

Để tôn vinh khoảnh khắc đặc biệt ấy, FIFA chuẩn bị những dấu ấn riêng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu sẽ sử dụng bộ trang phục được thiết kế riêng cho sự kiện. Bộ áo màu cam nổi bật với các chi tiết vàng trên tay áo cùng huy hiệu "1.000 trận đấu" được gắn ở tay trái như một lời tri ân dành cho cột mốc đáng nhớ của lịch sử giải đấu.

Bên cạnh ý nghĩa lịch sử, trận đấu còn thu hút sự chú ý bởi màn ra mắt chính thức của HLV Herve Renard trên cương vị thuyền trưởng tuyển Tunisia. Nhà cầm quân người Pháp vừa tiếp quản đội bóng Bắc Phi sau sự ra đi bất ngờ của Sabri Lamouchi và được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho tập thể đang gặp nhiều áp lực.

Nhiệm vụ của Renard không hề đơn giản khi Tunisia buộc phải giành ít nhất một điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng hướng tới chiến thắng đầu tiên sau trận hòa trước Hà Lan.

Với Tunisia và Nhật Bản, giá trị lớn nhất là ba điểm cùng cơ hội tiếp tục hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Video bàn thắng ở phút 89 của Nhật Bản Sáng 15/6, Kamada Daichi ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Nhật Bản trước Hà Lan thuộc bảng F World Cup 2026.