Diễn biến thời tiết và triều cường đáng chú ý ở TP.HCM tuần mới

  • Thứ hai, 10/11/2025 12:03 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Sau kỳ triều cường, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn đang xuống nhanh nhưng vẫn duy trì ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 2 trong 1-2 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ và TP.HCM hôm nay (10/11) có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Trieu cuong TP.HCM Sai Gon anh 1

Trong tuần mới, khu vực TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa trong thời điểm chiều tối và đêm.

Về hình thế thời tiết tác động đến TP.HCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa ở phía bắc sẽ tăng cường yếu, lệch về phía đông xuống khu vực nam Trung Quốc. Cùng lúc, siêu bão Fung Wong đang di chuyển theo hướng tây bắc, có khả năng đi vào phía đông bắc Biển Đông trong ngày 10/11.

Giai đoạn 3-10 ngày tới, khối không khí lạnh dự kiến tăng cường yếu xuống phía bắc nước ta vào 12-13/11, sau đó mạnh lên rõ rệt trong các ngày 16-17/11. Bão Fung-wong được dự báo sẽ chuyển hướng về phía Đài Loan và suy yếu dần, tuy nhiên hoàn lưu của nó kết hợp với gió mùa đông bắc sẽ khiến gió đông bắc trên vùng biển Nam Bộ hoạt động mạnh từ chiều 12/11.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Cũng theo cơ quan này, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh và ở mức xấp xỉ báo động 3, riêng trạm Thủ Dầu Một trên báo động 3 khoảng 0,12 m. Đến 7h sáng nay ngày 10/11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,52 m (xấp xỉ báo động 3); trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,54 m (ở mức báo động 3).

Do ảnh hưởng từ việc xả nước của các hồ chứa thượng nguồn, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao xấp xỉ hoặc trên báo động 2 trong 1-2 ngày tới (từ ngày 10-11/11);

Từ ngày 12 tới 14/11 mực nước ở mức xấp xỉ hoặc dưới mức báo động 1, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao xấp xỉ báo động 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi ở TP.HCM ngập sâu Tối 5/11, triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ tăng gấp 3 lần, cảnh báo ngập úng

Với mức nước xả qua đập tràn lên tới 480 m3/s, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước ngày 9/11. Với việc xả lũ hồ Trị An, kết hợp triều cường, nguy cơ gây ngập úng khu vực ven sông Đồng Nai.

19 giờ trước

Trung tâm TP.HCM ngập nặng, giao thông hỗn loạn

Tối 8/11, trung tâm TP.HCM rơi vào cảnh hỗn loạn khi triều cường dâng cao gây ngập sâu trên nhiều tuyến đường. Phương tiện chen chúc giữa dòng nước, người dân vật vã di chuyển qua đoạn ngập.

39:2310 hôm qua

Triều cường vượt đỉnh lịch sử, TP.HCM chìm trong biển nước

Nhiều khu vực của TP.HCM ngập trong biển nước trong trận triều cường chiều 6/11, khiến đi lại, sinh hoạt của người dân không những đảo lộn mà còn cực kỳ khó khăn.

05:39 7/11/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/dien-bien-thoi-tiet-va-trieu-cuong-dang-chu-y-o-tphcm-trong-tuan-moi-post1794896.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tin moi vu thay giao duoc minh oan sau 9 nam hinh anh

Tin mới vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm

37 phút trước 11:42 10/11/2025

0

Liên quan vụ thầy Nguyễn Văn Thuyết được minh oan sau 9 năm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra lại kết luận của tỉnh Bạc Liêu cũ về vụ việc.

